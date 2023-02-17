هيئة تقويم التعليم تعلن: أصل الهوية مطلوب داخل لجنة الاختبار

كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية مؤخرا عن أمر هام، وهو أن أصل الهوية مطلوب داخل لجنة الاختبار، وعلى الرغم من أن الهوية الرقمية معترف بها فعلا، ولكن الأصلية تبقى ضرورية من أجل التحقق من شخصية الأفراد وهذا بسبب منع إدخال أجهزة الجوال، وبالتالي لا يبقى له إلا البطاقة الأصلية، سنعرض لكم تفاصيل أكثر من خلال الأسطر القادمة.

توضيحات الهيئة

نوهت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية من خلال حساب العناية بالمستفيدين على تويتر إلى أن الهوية الرقمية المعتمدة من طرف الجهات الرسمية، وهي تطبيق توكلنا وأبشر أيضا، وهي مقبولة من أجل التحقق من الهوية قبل أن يدخل الممتحن لقاعة الاختبار، ونوهت أيضا إلى أن جميع المختبرين يطلب منهم إحضار أصل الهوية أثناء تأديتهم لامتحاناتهم، والسبب يرجع لعدم السماح بإدخال الجوال إلى قاعات الامتحانات.

ضرورة الالتزام بالزي

أشارت هيئة تقويم التعليم والتدريب إلى ضرورة الالتزام بالزي الذي يوافق لائحة المحافظة والذوق العام في المقرات التي تجرى فيها الامتحانات، ونبهت إلى أنه يمنع ارتداء العباءة عند القدوم لقاعات الاختبار، بالتزامن مع ذلك قمت العديد من المواقع باجتزاء ما أعلنت عنه الهيئة بخصوص منع العباءة، وكانت هناك نقاشات كثيرة حول الموضوع، ولكن الهيئة صرحت بأن السبب هو ضرورة الالتزام بالزي الذي يوافق لائحة المحافظة على الذوق العام في القاعات التي تجرى فيها الاختبارات.

نبذة عن الهيئة

إن هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة هي الجهة المختصة بتقويم وقياس واعتماد المؤهلات، وهي تسعى بالدرجة الأولى إلى تقويم البرامج المنتهية بمؤهل التي تنفدها مختلف مؤسسات التعليم، وتهدف أيضا إلى بناء معايير مهنية من أجل ممارسة مهنة التعليم والاشتراك في الاختبارات الدولية القياسية وتطبيق اختبارات الكفاية المهنية.

نختم المقال الذي تحدثنا فيه عن أهم الأمور التي أعلنت عنها هيئة تقويم التعليم والتدريب بخصوص إحضار أصل الهوية إلى قاعات الامتحانات، كما أنه يمنع ارتداء العباءة أيضا، وذكرنا لكم نبذة عن الهيئة والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها.