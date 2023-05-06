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هيئة النقل تكشف عقوبة مخالفة نظام البريد.. “تصل إلى مبالغ مالية كبيرة”

همسة أحمد

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، قرارا بالموافقة على تصنيف المخالفات لنظام البريد، مع تحديد العقوبات التي تقع على مخالفي لائحته التنفيذية، والتي تهدف إلى ضمان تطبيق أفضل الممارسات وتحسين تجربة المستفيدين من الخدمات، مع وضع الأدوات النظامية المناسبة التي تساعد على حماية الأنشطة والخدمات البريدية، تزامنا مع العمل على تطويرها وتنميتها، بالاضافة الى الارتقاء بمستوى الجودة، وفي النهاية فهو يسلعد على التقليل من المخاطر النظامية التي قد تؤثر على أنشطة الوقف وأعماله.

هيئة النقل تكشف عقوبة مخالفة نظام البريد تصل إلى مبالغ مالية كبيرة

مخالفات نظام البريد والعقوبات عليها

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وقد كشف الحساب الرسمي للهيئة العامة للنقل على موقع التغريدات “تويتر”، أن كلا من المخالفات والعقوبات التي تم تصنيفها في نظام البريد، هي ثمانية فئات، نذكر منها على سبيل المثال: تقديم خدمات بريدية دون الحصول على الموافقات، والتراخيص اللازمة لها، وعدم الالتزام بقواعد تقديم الخدمات البريدية واتباع متطلبات الترخيص.

أما عن المخالفات فقد تضمنت الآتي:

  • نقل مواد محظورة.
  • إخفاء المواد البريدية أو القيام بإتلافها أو فقدانها.
  • انتهاك سرية المواد البريدية .
  • انتهاك سرية البيانات الخاصة بالعملاء.
  • استخدام طابع بريدي غير معتمد من قبل الهيئة العامة للنقل .
  • الاستخدام غير القانوني لآلات التخليص البريدي.

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أما عن العقوبات: فقد تضمن بيان تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات، صدور جدول الغرامات المالية لجميع المخالفات، وهي كالتالي: تتراوح العقوبات المالية فيما بين 500 ريال سعودي كحد أدنى، وتصل الى 250 ألف ريال سعودي كحد أقصى.

ونكرر بأن قيام الهيئة بإصدار جدول المخالفات والعقوبات، يأتي في إطار سعي هيئة النقل من أجل ضمان تطبيق أفضل الممارسات في العمل الإشرافي، مع وضع الأدوات النظامية المناسبة والتي تساعد في حماية الأوقاف واستمرار تطويرها وتنميتها.

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همسة أحمد

كاتبة ومدونة ولي العديد من قنوات الطبخ المتخصصة على اليوتيوب، خريجة كلية العلوم قسم الكيمياء دفعة 1997، أعمل حاليا كيميائية بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، وأشرف بالانتماء إلى فريق عمل نجوم مصرية من أجل نشر رسالتنا الإعلامية في كافة أنحاء العالم.

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