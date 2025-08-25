أخبار السعودية

هيئة الغذاء والدواء تعلن اعتماد مستحضر تيزيلد لتأخير تطور السكري من النوع الأول

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن قيامها بتسجيل مستحضر تيزيلد تيبليزوماب، والذي يساعد على تأخير ظهور المرحلة الثالثة من مرض السكري من النوع الأول لدى الأطفال والبالغين ممن تبلغ أعمارهم 8 سنوات وأكثر، وقد تم تشخيصهم في المرحلة الثانية من المرض.

الغذاء والدواء تعتمد مستحضر تيزيلد

وأضافت الهيئة أن المستحضر يعتبر أول علاج من نوعه يتم اعتماده لذلك الادعاء الطبي، حيث يعمل المستحضر كجسم مضاد موجه لبروتين cd3  المتواجد على سطح الخلايا التائية، وحسب ذلك التوجيه يتمكن المستحضر من تعطيل نشاط تلك الخلايا أو الحد منها، ما يساعد على إعادة توازن الاستجابة المناعية والحد من تطور المرض.

وتابعت الهيئة أن الأعراض الجانبية الأكثر شيوعًا في الدراسات السريرية تتضمن نقص الخلايا اللمفاوية والطفح الجلدي ونقص كريات الدم البيضاء والصداع، وهناك تحذيرات متعلقة بمخاطر متلازمة إطلاق السيتوكينات والعدى ونقص الخلايا اللمفاوية إضافة إلى تفاعلات فرط الحساسية.

