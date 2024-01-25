هيئة العقار تُوجه نداءًا هامًا مُلاك العقارات في هذه الأحياء بضرورة تنفيذ إجراء فوري

وجهت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية، نداءً هامًا لمُلاك العقارات في عدد من أحياء العاصمة الرياض، تطالبهم بسرعة تسجيل عقاراتهم في السجل العقاري، مشددة إلى أن موعد انتهاء فترة التسجيل سيكون يوم الإثنين المقبل 29 يناير 2024، الموافق 17 رجب 1445، وكشفت أسماء الأحياء المنوط بها القرار الجديد وهي: (الغدير، النفل، الوادي، المروج، المصيف، التعاون، الازدهار).

توضيح هيئة العقار الجديد

وأوضحت الهيئة أن التسجيل الأول للعقارات في هذه الأحياء يتم عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية، حيث يتطلب من المُلاك ضرورة تقديم طلب التسجيل العيني الأول حسب الأحياء السبعة المذكور اسمهم، مع تقديم كافة الإثباتات الورقية التي توثق العقار، خاصةً فيما يتعلق بتقديم صك إلكتروني صادر من وزارة العدل مكتمل البيانات مستوفٍ لشروط الملكية، بالإضافة إلى الهوية سارية الصلاحية، ووكالة في حال كان مقدم الطلب وكيلًا عن المالك.

أما فيما يخص بعمليات التسجيل في السجل العقاري في (54 حي في مدينة الرياض، وحي واحد في كل من الدمام والمدنية المنورة، فهي مستمرة حتى 18 رمضان 1445هـ، الموافق 28 مارس 2024م، حيث يُمكن وأوضحت لملاك العقارات في هذه الأحياء تسجيل عقاراتهم عن طريق منصة السجل العقاري أو زيارة المستفيدين لمراكز خدمة مستفيدي السجل العقاري في رويال مول بمدينة الرياض، أو من خلال البوابة الاقتصادية في مدينة الدمام، وفرع مركز خدمة العملاء لأمانة المدينة المنورة في عالية سنتر في المدينة المنورة.

ما هو السجل العقاري

أوضحت الهيئة العامة للعقار بأن السجل العقاري هو نظام لتوثيق العقارات يعتمد على الوحدة العقارية كأساس لتسجيل الملكية والتصرفات والحقوق العقارية الأخرى المترتبة على العقار، ومن ثم البدء في إصدار وثيقة تشمل: