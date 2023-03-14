هيئة الطرق السعودية تجرب تقنية جديدة تعمل على تبريد الطرق والأسطح الأسفلتية.. كيف ذلك؟

أعلنت الهيئة العامة للطرق في السعودية، عن تجربة بحثية جديدة سوف يتم تطبيقها على الطرق في المملكة، وذلك بالمشاركة مع وزارة الشؤون القروية والبلدية والإسكان، من أجل مواجهة ظاهرة الجزيرة الحرارية.

السعودية تجرب تقنية جديدة من أجل تبريد الطرق

أعلنت الهيئة العامة للطرق أن التقنية الجديدة تهدف إلى تبريد الأسطح الأسفلتية؛ لأنها تمتص درجة الحرارة أثناء النهار، حيث تصل درجة حرارة الطرق في بعض الأحيان إلى 70 درجة مئوية.

وبحسب دراسات تمت على الطرق تبين أنها تقوم بإعادة إطلاق الحرارة التي تمتصها ليلاً، مما يسبب ظاهرة علمية تسمى: “ظاهرة الجزيرة الحرارية”.

وهذه الظاهرة بدورها تؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة، وتلوث الهواء، وتؤذي البيئة بطريقة كبيرة.

وأوضحت الهيئة أن التجربة تهدف إلى الآتي:

خفض درجة الحرارة في الأحياء والمناطق السكنية.

تقليل الطاقة المستخدمة في تبريد المباني.

تقليل آثار تغير المناخ.

ليس ذلك فحسب، لكنها أيضا تسهم بشكل واضح في توفير بيئة أكثر راحة في مناطق الانتظار، والمناطق التي تكثر فيها التجمعات.

كيفية تبريد الطرق ومواجهة ظاهرة الجزيرة الحرارية

تعمل التقنية الجديدة من خلال بعض المواد محلية الصنع، لها القدرة على امتصاص كميات أقل من الأشعة الشمسية، عن طريق عكس الأشعة.

وعندما يتم عكس الأشعة تصبح درجة حرارة سطح هذه المواد أقل من الأرصفة الأسفلتية العادية. وبذلك سوف تساهم في تبريد سطح الطرق.

وتأتي كل هذه التجارب والتقنيات في إطار سعي هيئة الطرق إلى توفير مستوى أمان وراحة أفضل للمواطنين، والحفاظ على البيئة، وتقليل درجات الحرارة.