هيئة الضريبة والجمارك تكشف طريقة إختيار منشآت المجموعة الحادية عشرة لتطبيق الفوترة الإلكترونية

حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك طريقة اختيار المنشآت المستهدفة في المجموعة الحادية عشرة لتطبيق مرحلة “الربط والتكامل” من الفوترة الإلكترونية، حيث قالت الهيئة أن المجموعة الحادية عشرة تضمنت جميع المنشآت التي تتجاوز إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة (15 مليون ريال) وذلك خلال عامي 2022م أو 2023م.

وقال بيان الهيئة أنها ستشعر جميع المنشآت المستهدفة في المجموعة الحادية عشرة، وذلك تمهيدًا لربط وتكامل أنظمة الفوترة الإلكترونية لدى هذه المنشآت، مع نظام (فاتورة) بدءًا من 1 نوفمبر 2024م.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن المرحلة الثانية (مرحلة الربط والتكامل)، تحتاج لمتطلبات إضافية عن المرحلة الأولى (مرحلة الإصدار والحفظ)، أبرزها ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين مع نظام فاتورة، وإصدار الفواتير الإلكترونية بناءً على صيغة محددة، وتضمين عدد من العناصر الإضافية في الفاتورة، مبينة أن الإلزام بالمرحلة الثانية (الربط والتكامل) سيتم بـشكل تدريجي وعلى مجموعات، على أن تبلغ الهيئة المجموعات اللاحقة مباشرة قبل التاريخ المحدد للربط بستة أشهر على الأقل.

وشددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أن المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية جاءت إستمرارًا للنهضة الاقتصادية والتحول الرقمي الذي تشهده المملكة، واستكمالًا لقصةِ نجاحٍ بدأت بالمرحلة الأولى من تطبيق الفوترة الإلكترونية، والتي حققت العديد من النتائج الإيجابية،كان من أبرزها رفع مستوى حماية المستهلك في جميع أنحاء المملكة، مشيدة بالوعي الكبير الذي لمسته من المكلفين وسرعة تجاوبهم في تطبيق المرحلة الأولى من المشروع.

تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من مشروع الفوترة الإلكترونية (مرحلة الإصدار والحفظ)، قد بدأ تطبيقها في 4 ديسمبر 2021م، والتي تُلزم المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية بالتوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد أو الفواتير المكتوبة بأجهزة الكمبيوتر عبر برامج تحرير النصوص أو برامج تحليل الأرقام، والتأكد من وجود حل تقني للفوترة الإلكترونية متوافق مع متطلبات الهيئة، إضافةً إلى التأكد من إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية بكافة العناصر، ومنها رمز الاستجابة السريعة (QR Code) وغيرها من المتطلبات.