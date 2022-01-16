هيئة الصحة العامة| إعفاء 11 فئة من الحضور الشخصي في المدارس الابتدائية ورياض الأطفال

أكدت هيئة الصحة العامة (وقاية) أنه تم إعفاء 11 فئة من الطلاب الذين يعانون من أمراض واضطرابات مختلفة من الحضور الشخصي في المدارس الابتدائية ورياض الأطفال المقرر استئنافها يوم الأحد الموافق 23 يناير 2022م، ويأتي هذا القرار ضمن إطار التوجيهات الواردة في دليل الهيئة لعودة الطلاب دون سن الثانية عشرة إلى المدارس الابتدائية ورياض الأطفال.

هيئة الصحة العامة

إرشادات وتوجيهات هيئة الصحة العامة بشأن الحضور الشخصي بالمدارس

ووفقا لتوجيهات الهيئة يجب اتباع الإرشادات والتوجيهات التالية للحضور الشخصي في الفصول الدراسية:

ستظل المقاصف المدرسية والتجمعات الصباحية معلقة.

يجب على الطلاب والطالبات الذهاب إلى فصولهم الدراسية مباشرة.

يتم إلغاء جميع الأنشطة الصفية التي لا تستوفي إجراءات التباعد الجسدي.

تقام الفعاليات والأنشطة الرياضية في أماكن فسيحة وجيدة التهوية، مع مراعاة المسافة دون مشاركة أي أدوات ومعدات رياضية.

يجب أن يكون هناك تباعد اجتماعي أثناء أداء الصلاة في أماكن الصلاة وكذلك في أماكن الوضوء.

يجب أن يكون هناك دخول وخروج منظمين بشكل جيد للطلاب الذكور والإناث مع مسافة فعلية تبلغ 1.5 متر بين طالبين

سيسمح بالدخولفقط لأولئك الذين يرتدون القناع (الكمامة).

يجب أن تكون هناك تهوية جيدة للفصول الدراسية، وفتح النوافذ، والاستفادة من التهوية الطبيعية، بالإضافة إلى تهوية أجهزة التكييف.

يسمح الدليل للمعلمين باستخدام درع الوجه الطبي داخل الفصل حتى يكون نطق الحروف واضحًا.

يجب على المعلمين تنظيف وتعقيم واقي الوجه بشكل مناسب عند خلعه.

يجب أن يرتدي الطلاب والطالبات قناعًا خارج الفصل الدراسي.

لن يُسمح بمشاركة الوجبات والوجبات الجماعية في غرف المعلمين وغرف الاسترخاء.

لا يُسمح باستخدام مبردات المياه.

يجب أن يكون هناك مسافة 60 سم على الأقل بين طاولات الطلاب.

يجب أن تكون هناك فترات زمنية مختلفة للطلاب وتوقيت خروجهم من المدرسة لتجنب الاختلاط والازدحام.

يجب أن يكون هناك مربع منفصل مخصص لتجمع الطلاب في كل فصل.

سيتم السماح بتوزيع الوجبات والأكل في الفصول الدراسية.

الفئات المعفيين من الحضور الشخصي

وأوضحت التوجيهات وإرشادات هيئة الصحة العامة “وقاية” أن هناك 11 فئة من الطلاب المعفيين من حضور الدروس الشخصية لأسباب صحية، والتي تشمل:

الطلاب الذين يعانون من مرض السكري من النوع 1 .

الذين يعانون منالسمنة ونقص الوزن مع قيمة النسبة المئوية لمؤشر كتلة الجسم أكثر من 95 وأقل من 5 .

الذين يعانون منأمراض القلب والأوعية الدموية الخلقية (تشوهات الحاجز، تضيق الأبهر، تضيق الصمام الرئوي، تبديل الشرايين الكبيرة، وضعف نمو القلب).

المصابين بأمراض الرئة المزمنة (الربو المزمن، والتليف الكيسي وخلل الحركة الهدبية) ،فشل كلوي مزمن، الحثل العصبي العضلي.

المصابون بفقر الدم (الثلاسيميا وفقر الدم المنجلي) .

الذين يعانون منالأمراض المرتبطة بالمناعة (نقص المناعة المكتسب، وزرع الأعضاء، والعلاجات المثبطة للمناعة، وعلاج السرطان)

الذين يعانون من الأمراض الوراثية (متلازمة داون).

وأوضحت هيئة الصحة العامة أنه يتم الإعفاء من حضور الفصول الشخصية، أي أطفال لديهم أشقاء لديهم عوامل الخطر العالية بسبب هذه الأمراض، أو الأطفال الذين لديهم أشقاء أو آباء معفيون من تلقي لقاحات الفيروس التاجي بسبب مشاكل صحية مثل فرط الحساسية للقاحات الفيروس التاجي.