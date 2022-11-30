“عاجل” هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن تمديد مبادرة الإعفاء من الغرامات 6 أشهر للمكلّفين

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تمديد المبادرة الخاصة بإلغاء الغرامات والإعفاء، التي تخص العقوبات المالية للمكلّفين، وهم الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، لمدة ستة أشهر إضافية، ويبدأ هذا من يوم الخميس الموافق 1 ديسمبر 2022 وينتهي في 31 مايو 2023.

تمديد مبادرة الإعفاء من الغرامات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن زيادة فترة التمديد لستة أشهر تهدف إلى تمكين المكلّفين الذين تنطبق عليهم الشروط للاستفادة بشكل عام، وتحقيق التالي:

تخفيف الآثار الاقتصادية الشديدة التي وقعت على المنشآت الخاصة نتيجة جائحة كورونا مؤخرًا.

كما أكدت الهيئة أيضًا أن الغرامات المستحقة والمشمولة في المبادرة هي غرامات خاصة بالتأخر في التسجيل.

وذلك بجميع الأنظمة الضريبية، بالإضافة إلى غرامة التأخر في السداد وفي الوقت المطلوب وغرامة التأخير أيضًا في تقديم الإقرار الخاص لجميع الأنظمة الضريبية المتواجدة.

الغرامات المفروضة في مبادرة التمديد 1444-2022

كما أكدت الهيئة أيضًا أن الغرامات المشمولة المطروحة في هذه المبادرة هي:

غرامة التأخر في عملية التسجيل الخاصة بجميع الأنظمة الضريبية.

غرامة التأخر في السداد، وغرامة تصحيح إقرار الضريبة الخاصة بالقيمة المضافة.

كذلك غرامات خاصة بمخالفات الضبط الميداني وهو المتعلق بتطبيق عدة أحكام الفوترة الإلكترونية الخاصة، بعض الأحكام العامة للضريبة الخاصة بالقيمة المضافة.

تفاصيل خاصة بمبادرة تمديد الإعفاء من الغرامات

كما دعت هيئة الزكاة الخاصة والضريبة والجمارك المكلفين إلى ضرورة التطلع إلى الدليل الإرشادي المبسط، المتاح عبر الموقع الإلكتروني، والاستفسار من خلال الرقم الموحد (19993).

شروط الاستفادة من مبادرة الإعفاء هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

يجب أن يكون الشخص المكلف مسجل في النظام الضريبي.

أن يتم تقديم كافة الإقرارات الواجبة للهيئة التي لم يتم تقديمها في الوقت السابق.

ضرورة الإفصاح عن جميع الضرائب غير المصرح بها.