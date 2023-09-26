هيئة الزكاة والضريبة تُعلن عن إحباط كمية من الخدرات عبر المنفذ الرابع الخالي

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن ضبط 114.973 كيلو جرام من المواد المخدرة، عُثر عليها على إحدى المنافذ القادمة إلى المملكة العربية السعودية.

رجل أمن في هيئة الزكاة والضريبة وأمامه كمية من المخدرات- المصدر: صحيفة اليوم

وأكدت هيئة الزكاة، أن العثور على هذه الكمية جاء عقب إجراء عملية الكشف والمعاينة للمركبات القادمة عبر المنفذ الرابع، ليتم إحباط تهريب كمية كبيرة من المخدرات مُخبأة في الصندوق.

#ارقد_وآمن | #الزكاة_والضريبة_والجمارك في منفذ الربع الخالي تُحبط محاولة تهريب أكثر من 114 كيلوجرام من مادة “الحشيش”، عُثر عليها مخبأة في إحدى المركبات القادمة عبر المنفذ.

🔗| https://t.co/9MiM7kxxse#زاتكا pic.twitter.com/BgtGt3V1ez — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) September 26, 2023



وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن الجهات الأمنية تبذل قصارى جهدها من أجل التصدي لجميع محاولات التهريب للمخدرات، وذلك بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، للحفاظ على أمن وسلامة البلاد.

ونوهت هيئة الزكاة والضريبة، عن إمكانية الإبلاغ عن مثل هذه الحالات عبر رقم”1910″ أو من خلال البريد الإلكتروني المتمثل في “1910@zatca.gov.sa”، أو الاتصال على الرقم الدولي “00966114208417”.