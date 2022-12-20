هيئة الزكاة والضريبة تدعو المكلفين من قطاع الأعمال إلى تقديم الإقرارات عن شهر نوفمبر

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين بقطاعات الأعمال المختلفة والخاضعين لضريبة القيمة المضافة إلى تقديم الإقرارات الضريبية لشهر نوفمبر الماضي، وذلك قبل نهاية هذا العام لعدم توقيع المخالفات، جاء ذلك خلال تغريدة نشرها الحساب الرسمي للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ودعت الهيئة المنشآت التي تجاوزت إيراداتها السنوية من السلع والخدمات قيمة 40 مليون ريال، وذلك عن طريق تقديم الإقرارات الضريبية من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، أو السداد عبر تطبيق الهيئة على الهاتف الذكي، وذلك تجنبا لتوقيع الغرامة والتي تتصل لنحو من 5% إلى 25% من قيمة الضريبة المستحقة على المكلف من أصحاب الأعمال.

تعد ضريبة القيمة المضافة ضريبة غير مباشرة تفرض على مختلف السلع والخدمات، وتقع ضمن القوانين المعمول بها في السعودية ومختلف دول العالم، وللحصول على معلومات أكثر تتيح هيئة الزكاة والضريبة لكل الراغبين في الحصول على معلومات إضافية يمكنهم التواصل عبر الرقم الموحد للهيئة (19993)، والذي يعمل على مدار 24 ساعة، كما يمكنهم أيضا التواصل عن طريق حساب تويتر، أو من خلال الموقع الرسمي للهيئة.