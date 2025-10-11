أخبار السعودية

عاجل| هيئة الزكاة تكشف ما الذي يجب على المالك فعله حال نقل ملكية السجل التجاري

أحمد مراد

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ما يجب على المالك فعله قبل نقل ملكية السجل التجاري في حالة عدم وجود فروع أخرى للمنشأة، مشيرة إلى عدد من الإجراءات المهمة التي ينبغي على المالك القديم فعلها قبل نقل الملكية إلى مالك آخر جديد.

وأوضحت الهيئة من خلال إجابتها على سؤال أحد المستفيدين ويدعى “نايف المطيري” على منصة “إكس”، أنه في حال نقل ملكية السجل التجاري إلى مالك جديد ولا يوجد فروع، فحينها يتوجب على المالك أن يسدد جميع المستحقات قبل الإقدام على نقل الملكية.

وأكملت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه بالإضافة إلى ذلك، فإنه يتم التقدم بطلب إيقاف للرقم المميز أو إيقاف أحد الفروع إن وجد فروع أخرى مفعلة، وبعد أن تتم الموافقة يتم التقديم على طلب تسجيل جديد من المالك الجديد ومن ثم إصدار رقم مميز جديد ورقم ضريبي جديد.

وكان نص استفسار المواطن “نايف المطيري” هو «سلام عليكم ابي انقل ملكية السجل التجاري بالكامل من والى ولكن يظهر لي فقط وزارة الموارد البشرية قوى والتأمينات الاجتماعية وباقي الجهات تبقى على اسمي ليش ..؟»، وفعل المطيري إشارة إلى: (وزارة الموارد البشرية، التأمينات الاجتماعية، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، منصدة مُدد، منصة قوي، وزارة التجارة السعودة).

وجاء الرد في أقل من 24 ساعة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك شافي ووافي «وعليكم السلام عزيزي نايف، في حال تم نقل ملكية السجل التجاري الى مالك جديد ولايوجد فروع، يتعين على المالك السابق سداد جميع المستحقات ما قبل نقل الملكية، ويتم تقديم طلب ايقاف الرقم المميز أو إيقاف أحد الفروع في حال وجود فروع أخرى مفعلة».

عن الكاتب:
أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.


