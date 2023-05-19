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هيئة الزكاة تعلن خفض قيمة ضريبة القيمة المضافة على “السيارات المستعملة” واحتسابها على هامش ربح بيعها

مصطفى شاهين

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن احتساب ضريبة القيمة المضافة على هامس ربع بيع السيارات المستعملة، وذلك دون أن تكون على إجمالي قيمة البيع بداية من 1 يوليو 2023.

وأشارت الهيئة إلى أن إتاحة احتساب الضريبة وفق طريقة “هامش الربح” تأتي في إطار  خفض القيمة على “السيارات المستعملة”، مضيفة أن هذه الطريقة تشمل وكالات ومعارض السيارات المستفيدين لدى الهيئة وفقًا لأغراض ضريبة القيمة المضافة.

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وأضافت الهيئة أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة كذلك يكون لها شروط يجب توافرها ومن أهمها أن تكون السيارة مصنفة ضمن “السيارات المستعملة المؤهلة” من قبل الهيئة، لابد وأن تكون موجودة وقد سبق استعمالها داخل المملكة العربية السعودية، إضافة إلى أنه لابدَّ أن يكون البائع مسجلاً لدى الهيئة وفق أغراض ضريبة القيمة المضافة.

ووفقًا لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع “هامش الربح المحقق” بدلاً من فرضها على كامل مبلغ المقابل المستلم.

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مصطفى شاهين

مقدم برنامج "فكرة لبكرة" على قناة الحدث اليوم، عملت صحفي بقسم الاقتصاد في جريدة الوفد، وأكتب في موقع نجوم مصرية

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