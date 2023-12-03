هيئة الحكومة الرقمية تحدد فئتين لتراخيص الثقة الرقمية وتلزم المرخصين بـ 6 التزامات

طرحت هيئة الحكومة الرقمية وثيقة الإطار التنظيمي لتراخيص الثقة الرقمية، والتي تتضمن المعلومات والأحكام والمتطلبات الخاصة بترخيص الشركات والمؤسسات التقنية لتقديم خدمات الثقة الرقمية.

تحدد فئتين لتراخيص الثقة الرقمية -مصدر الصورة: منصة إكس

وتنقسم التراخيص إلى فئتين:

• ترخيص الثقة الرقمية الشامل: يمنح للمرخص له تقديم خدمتي إصدار شهادات للتوقيعات والأختام الرقمية، بالإضافة إلى تقديم بعض أو جميع الخدمات الأخرى للثقة الرقمية.

• ترخيص الثقة الرقمية المحدّد: يمنح للمرخص له تقديم خدمة واحدة على الأقل من خدمات الثقة الرقمية، باستثناء خدمة إصدار شهادات للتوقيعات والأختام الرقمية.

كونوا على الموعد للتعرف على نتائج الجهات الحكومية في #قياس_التحول_الرقمي 2023 ضمن فعاليات #ملتقى_الحكومة_الرقمية. 🗓 19 – 20 ديسمبر

📍 فندق الريتز كارلتون – الرياض — هيئة الحكومة الرقمية (@DgaGovSa) November 29, 2023

التزامات أساسية

وألزمت الهيئة المرخص له بـ 6 التزامات أساسية، وهي:

• الامتثال للأنظمة واللوائح والأطر التنظيمية المتعلقة بتقديم الخدمات الرقمية للمستفيدين في المملكة.

• الاحتفاظ بحسابات وسجلات كاملة ودقيقة ومحدثة تتعلق بخدمات الثقة الرقمية.

• تقديم جميع المعلومات والتقارير والمستندات ذات العلاقة بخدمات الثقة الرقمية للهيئة.

• عدم استخدام الترخيص لغير الغرض المنشأ له.

• عدم استخدام الترخيص فيما من شأنه الإضرار بسمعة المملكة أو الهيئة أو الجهات ذات العلاقة.

انضم إلينا في ورشة عمل: (نحو التميز في الحكومة الرقمية: تطوير وبناء القدرات الرقمية)، ضمن فعاليات #ملتقى_الحكومة_الرقمية 2023. 🗓 19 – 20 ديسمبر

📍 فندق الريتز كارلتون – الرياض سجل الآن: https://t.co/NxuBLLDGFG pic.twitter.com/ORxGcOT9rN — هيئة الحكومة الرقمية (@DgaGovSa) November 28, 2023

عدم الإفصاح عن البيانات

عدم الإفصاح أو استغلال أي بيانات أو معلومات تكون بحوزته أو اطلع عليها، فيما له علاقة بأي مستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجهة أو الجهات المعنيّة.

وحددت مدة سريان الترخيص بـ 5 سنوات للترخيص الشامل، و2 سنة للترخيص المحدد.