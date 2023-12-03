أخبار السعودية

هيئة الحكومة الرقمية تحدد فئتين لتراخيص الثقة الرقمية وتلزم المرخصين بـ 6 التزامات

محمود سليم

طرحت هيئة الحكومة الرقمية وثيقة الإطار التنظيمي لتراخيص الثقة الرقمية، والتي تتضمن المعلومات والأحكام والمتطلبات الخاصة بترخيص الشركات والمؤسسات التقنية لتقديم خدمات الثقة الرقمية.

تحدد فئتين لتراخيص الثقة الرقمية -مصدر الصورة: منصة إكس

وتنقسم التراخيص إلى فئتين:

• ترخيص الثقة الرقمية الشامل: يمنح للمرخص له تقديم خدمتي إصدار شهادات للتوقيعات والأختام الرقمية، بالإضافة إلى تقديم بعض أو جميع الخدمات الأخرى للثقة الرقمية.
• ترخيص الثقة الرقمية المحدّد: يمنح للمرخص له تقديم خدمة واحدة على الأقل من خدمات الثقة الرقمية، باستثناء خدمة إصدار شهادات للتوقيعات والأختام الرقمية.

التزامات أساسية

وألزمت الهيئة المرخص له بـ 6 التزامات أساسية، وهي:

• الامتثال للأنظمة واللوائح والأطر التنظيمية المتعلقة بتقديم الخدمات الرقمية للمستفيدين في المملكة.
• الاحتفاظ بحسابات وسجلات كاملة ودقيقة ومحدثة تتعلق بخدمات الثقة الرقمية.
• تقديم جميع المعلومات والتقارير والمستندات ذات العلاقة بخدمات الثقة الرقمية للهيئة.
• عدم استخدام الترخيص لغير الغرض المنشأ له.
• عدم استخدام الترخيص فيما من شأنه الإضرار بسمعة المملكة أو الهيئة أو الجهات ذات العلاقة.

عدم الإفصاح عن البيانات

عدم الإفصاح أو استغلال أي بيانات أو معلومات تكون بحوزته أو اطلع عليها، فيما له علاقة بأي مستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجهة أو الجهات المعنيّة.
وحددت مدة سريان الترخيص بـ 5 سنوات للترخيص الشامل، و2 سنة للترخيص المحدد.

Avatar of محمود سليم
محمود سليم

صحفي وصانع محتوى منذ 2015، حاصل على ليسانس آداب، شعبة صحافة وإعلام.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل