هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية تحصد المركز الثالث في قياس التحول الرقمي 2023

حصدت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالمملكة العربية السعودية المركز الثالث في قياس التحول الرقمي لعام 2023 بنسبة بلغت 93.25%، وحصلت على المركز الأول في مجموعة التقنية والنقل والإعلام.

حيث تم تكريم الهيئة خلال ملتقى الحكومة الرقمية الثاني الذي أقيم في مدينة الرياض في ديسمبر 2023، وذلك بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزير الصحة.

تنفيذ أكثر من 60 مشروعًا رقمي

يذكر ان الهيئة حققت هذا الإنجاز بفضل المشروعات الرقمية التي نفذتها، حيث قامت بتنفيذ أكثر من 60 مشروعًا رقميًا وتطوير خطة لتنمية الموارد البشرية بمبادرات بناء المهارات وبرامج التدريب، كما حصلت الهيئة على المركز الأول في جاهزية تبني التقنيات الناشئة على مستوى الجهات الحكومية.

الحصول على المركز الأول عام 2022

من الجدير بالذكر أيضا أن الهيئة كانت قد حققت المركز الخامس في قياس التحول الرقمي لعام 2022 بنسبة بلغت 90.80% وحصلت على المركز الأول في مجموعة التقنية والإعلام والخدمات اللوجستية.

بجانب ذلك حققت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المركز الأول في قياس التحول الرقمي لعام 2023 بنسبة بلغت 93.85% على مستوى الهيئات الحكومية، وحصدت هذا المركز بفضل الالتزام بالمعايير الأساسية للتحول الرقمي والمساهمة في تطوير الحكومة الرقمية.

وزارة العدل أيضًا حققت المركز الأول في قياس التحول الرقمي على مستوى الوزارات للعام الثاني على التوالي، وشهدت الوزارة تطورًا رقميًا كبيرًا في قطاعاتها المختلفة وتقديم خدمات إلكترونية مثل التقاضي الإلكتروني وخدمات قطاعي التوثيق والتنفيذ.

وفي ختام الملتقى، تسلمت وزارة العدل شهادة اعتماد البنية المؤسسية نظير تطبيق ممارسات ومعايير المنهجية الوطنية للبنية المؤسسية (NORA) في جميع قطاعاتها، والتي ساهمت في ترشيد الإنفاق واستغلال الموارد وتوحيد الجهود.