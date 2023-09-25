هيئة الاتصالات تُطلق وثيقة تنظيم إستخدام الطيف الترددي للخدمات البحرية

صدرت من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية وثيقة تنظيم إستخدام الطيف الترددي للخدمات البحرية، وهي وثيقة تعكس طموحًا كبيرًا لتحقيق تقدّم هائل في قطاع الاتصالات البحرية، وتهدف هذه التدابير إلى تعزيز الفائدة المترتبة على إستخدام الطيف الترددي في هذا القطاع ورفع كفاءته، كما تعمل الوثيقة على ضمان التوافق الدولي ومنع أي تداخلات لاسلكية ضارة.

هيئة الاتصالات ووثيقة تنظيم إستخدام الطيف الترددي - مصدر الصورة: موقع سبق

تطوير وتنظيم الخدمات الراديوية البحرية

تشمل الوثيقة مجموعة من التنظيمات الهامة؛ حيث تتناول أنواع تراخيص الخدمات الراديوية البحرية وتوزيع النطاقات الترددية على هذه الخدمات، كما تُظهر أيضًا شروطًا وأحكامًا فنية دقيقة للتراخيص، ولا ننسى أهمية الخدمات الراديوية البحرية في القطاع البحري، حيث تلعب دورًا حيويًا في مجالات مثل الإتصالات والملاحة البحرية والسلامة والإنقاذ، كما يمكنك الإطلاع على كامل الوثيقة من خلال موقع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.

تأتي هذه الوثيقة ضمن جهود الهيئة لتطوير وتنظيم الخدمات الراديوية البحرية، مع التركيز على تحسين جودتها وتوافقها مع المعايير الدولية، وتؤكد الهيئة أهمية إتباع أساليب حديثة ومرنة في ترخيص الأنظمة الراديوية البحرية، مما يسهم في تعزيز تطور هذا القطاع الاستراتيجي.