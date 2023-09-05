“هيئة الترفيه” تطلق هوية اليوم الوطني 93 وشعار هذا اليوم

ومع قرب احتفال المملكة العربية السعودية بيومها الوطني الـ 93 فقد أعلنت هيئة الترفيه السعودية عن هوية اليوم الوطني وما يعبر عنه من حضارة وتاريخ وإنجازات الحاضر، سنوضح لكم التفاصيل في فقرات هذا المقال، تابعونا.

شعار اليوم الوطني الـ93 "نحلم ونحقق" - مصدر الصورة: موقع البديل

شعار اليوم الوطني الـ 93

فقد تم إطلاق هوية اليوم الوطني 93 الجديد وهو تحت شعار “نحلم ونحقق” وهو ما أطلقته الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، حيث أوضح رئيس الهيئة المستشار تركي آل الشيخ ان الهوية الجديدة تعبر عن الأحلام والطموحات التي تعمل المملكة على تحقيقها في عدة مجالات مختلفة خاصة في الفترة الأخيرة.

كما أعلنت هيئة الترفيه في وقت سابق عن إتاحت دليل هوية اليوم الوطني الجديد يحتوي على كافة معلومات هذا اليوم، حيث يمكن تحميل هذا الملف من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.

موعد اجازة اليوم الوطني السعودي

أعلنت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية في وقت سابق عن موعد اجازة اليوم الوطني السعودي حيث يتم منح كافة العاملين في المملكة سواء القطاع العام أو القطاع الخاص والطلاب أيضًا اجازة بمناسبة هذا اليوم لمدة 3 أيام متواصلة وذلك إبتداء من يوم الخميس 21 سبتمبر 2023 حتى يوم السبت 23 سبتمبر 2023.