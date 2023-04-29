هند_القحطاني.. ترند يشعل تويتر ويثير انتقاد وسخط السعوديين في كل مرة.. فمن هي؟

أثارت امرأة سعودية تدعى #هند_القحطاني في الآونة الأخيرة، العديد من الانتقادات والسخط من قبل السعوديين على المنصة الأكثر شهرة في المملكة “تويتر”، وتعمدت القحطاني كثيراً إثارة الانتباه إليها في الفترة الأخيرة بأرائها الشاذة، التي تقوم بنشرها بين الحين والآخر على حساباتها على مواقع التواصل، كما أنها تصدرت محركات البحث في غير مرة بسبب صورها ومقاطعها المصورة التي تقوم ببثها على حساباتها المختلفة، فمن هي هند القحطاني؟، وفي هذا التقرير القصير، يتجول بكم «نجوم مصرية» في رحلة قصيرة لاستكشاف من تكون هند القحطاني.

من هي هند القحطاني؟

هي امرأة سعودية من مواليد عام 1978، بمدينة خميس مشيط، بمنطقة عسير، ووالدها هو الشيخ عبد الهادي البسامي القحطاني، وكان إمام وخطيب لإحدى المساجد، وشغل منصب مدير إحدى المدارس بالمملكة، تزوجت في عام 2002 من رجل سعودي، وأنجبت منه أربعة من الأبناء، وهم: معاذ، ورؤى، ومعتز وربى، ثم انفصلته عنه، وسافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، غير أن الأنباء ترددت بعد ذلك، بأن لها ابناً لا تعترف به.

كان أول ظهور لها على مواقع التواصل في عام 2019، وفي العام التالي أثارت السخط عليها بعد نشرها لفيديو يبرز مفاتنها، وطالب الناشطون السعوديون على تويتر بسحب الجنسية السعودية منها، وبالرغم من ذلك فهي تقارن بينها وبين فنانات أخريات، وتقول “لماذا الانتقاد للسعودية، ولا يوجد انتقاد للبنانية، مثل نجوى كرم وغيرها”.

أراء وتصرفات هند القحطاني وأبرزها “تدعم المثلية الجنسية”

وكانت أبرز مواقف هند القحطاني إثارة للسخط، هو دعمها للمثلية الجنسية بشكل علني، حيث نشرت صوراً لها بكل جرأة، وهي تحمل العلم الذي تعمد المثليين اتخاذه رمزاً لهم ولأفعالهم الشاذة، وقالت حينها أنه من حق هذه الفئة أن تحصل على حقوقها في المجتمع، ومن حقهم ممارسة تلك الأفعال، وهو ما أثار انتقادات ومهاجمة أبناء الشعب السعودي لها بقوة.

ونشرت أيضا، هند القحطاني عبر حسابها الرسمي مقطع فيديو، وهي تؤدي حركات راقصة مرتدية ملابس غير محتشمة، مما أدى في النهاية إلى إثارة الغضب نحوها، ومهاجمتها، وقال كثير من السعوديين على “تويتر” أن هذا اللباس لا يليق بامرأة سعودية، ويوجد به إهانة للمرأة السعودية التي دائما ما يكون الحياء والاحتشام هو سمتها ومن صفاتها.

وفي فيديو مثير، خرج ابن خامس لهند القحطاني وهو منهار بالبكاء، وهي بالأصل لا تريد الاعتراف به لأسباب أسرية، حيث وصف تصرفاتها بالطائشة، وقال أنه لا يقبل مثل تلك التصرفات، وقال “حسبي الله ونعم الوكيل فيها”، وأضاف “أنا متبرأمنها إلى يوم الدين”.

تغريدات بارزة في حقها.. “راح تدور الدنيا على العجوز المصدية”

قال صاحب حساب يدعى @ft_tp7 “زي ما نهشتي لحم أبوك، وأمك واخوانك، والمجتمع السعودي بأكمله، جا من ينهش لحمك، ويستبيح جلدك، الدنيا سلف ودين يالضبعة #هند_القحطاني، وباقي سلف، عقوق الوالدين راح تشربين من نفس الكأس، اصبري شويات وبتدور الدنيا عليك بالعجوز المصدية”.

زيما نهشتي لحم ابوك وامك واخوانك والمجتمع السعودي بأكملة جا من ينهش لحمك ويستبيح جلدك الدنيا سلف ودين يالضبعة #هند_القحطاني

وباقي سلف عقوق الوالدين راح تشربين من نفس الكأس اصبري شويات وبتدور الدنيا عليك يالعجوز المصدية — M (@ft_tp7) April 29, 2023

وغردت صاحبة حساب يدعى @szm_90، تحت هاشتاج #هند_القحطاني، حيث قالت “من ضمن اهداف الماسونية يحكمون العالم تحت مسمى المليار الذهبي، يعني القضاء ع 6 مليار من البشر ويتبقى فقط مليار واحد هذي احد خططهم! وهند القحطاني صاحبة حساب فوزية ترامب تقرّ على ذلك وتعترف انها عضو ماسوني وتروج في سنابها خططهم اللي هي الشذوذ وعدم التكاثر”.

#هند_القحطاني

من ضمن اهداف الماسونية يحكمون العالم تحت مسمى المليار الذهبي، يعني القضاء ع 6 مليار من البشر ويتبقى فقط مليار واحد هذي احد خططهم! وهند القحطاني صاحبة حساب فوزية ترامب تقرّ على ذلك وتعترف انها عضو ماسوني وتروج في سنابها خططهم اللي هي الشذوذ وعدم التكاثر pic.twitter.com/fSa8bPPTC9 — ع (@szm_90) April 28, 2023

اجمل ما في تويتر وتجربة العيش خارج الوطن انك تكتشف حقيقتك الموفق تجدة ثابت وعلى خلق ويسعى للارتقاء علما وادبا مخلص لدينه ووطنه ومليكه ومن ضعف تجده يلوم نفسه لكنه لاينشر فساده ويحب التوبه والفاسدين يفرحون بالمجاهرة ومخالفة الانظمة ونشر الفساد ودعم المثليه كـ #هند_القحطاني — real soul (@IfahdG) April 28, 2023