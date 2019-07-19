هنا .. نتائج قياس اختبار القدرات المعرفية 1440الفترة الأولى برقم السجل عبر المركز الوطني للقياس والتقويم qiyas.sa

أعلن المركز الوطني للقياس والتقويم في المملكة العربية السعودية، عن نتائج إختبار القدرة المعرفية للموظفين العاملين بالمملكة 1440 هجرية، والتي تلقى اهتمامًا واسعًا من الموظفين الذين يبحثون بكثافة عن هذه النتائج،وخلال السطور التالية يوضح موقع كل التفاصيل حول إختبار القدرة المعرفية.

نتائج اختبار القدرة المعرفية 1440:

وتعتبر المؤسسات العامة في المملكة العربية السعودية،إختبار القدرة المعرفية شرطا أساسيا لقبول المتقدمين للوظائف المختلفة للجنسين،ويعد واحد من أهم الإختبارات ويهتم بتحديد مدى الإمكانيات والقدرات المعرفية التي يمتلكها المتقدم،من أجل إدراك العلاقات بين الأحداث والأشياء، لاصدار الحكم الصحيح عليها.