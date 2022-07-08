هنا موعد صلاة العيد في الرياض 1443 عيد الاضحي

موعد صلاة العيد في الرياض يريد الكثير من المواطنين أو المقيمين داخل مدينة الرياض في معرفة موعد صلاة عيد الأضحى وأماكن الصلاة المسموح بها لهذا العام، ويحرص عدد كبير من المسلمين في كل عام على إقامة صلاة العيد في المساجد والجوامع والساحات الواسعة وأيضاً في الميادين وقد عملت وزارة الشؤون داخل المملكة العربية السعودية على تجهيز الساحات لاستقبال المصلين.

موعد صلاة عيد الأضحى في الرياض 1443

يبحث عدد كبير جداً من المسلمين المقيمين داخل الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية عن موعد صلاة عيد الأضحى لعام 2022 والمقرر لها في صباح يوم السبت الموافق يوم 10 من شهر ذي الحجة، والذي يوافق بالتاريخ الميلادي يوم 9 يوليو 2022 على أن تكون صلاة عيد الأضحى بالتحديد في مدينة الرياض في تمام الساعة 5:35 صباحاً، أي بعد شروق الشمس بحوالي من 15 دقيقة إلى 20 دقيقة.

مصليات عيد الأضحى في الرياض

سوف نقدم لكن قائمة تضم أبرز وأشهر الأماكن التي سوف تقام بها صلاة عيد الأضحى هذا العام والتي تنتشر بشكل كبير في جميع أحياء الرياض:

مصلى العيد في شارع الملك فيصل.

مصلى العيد الكبير في حي منفوحة القديمة.

مصلى العيد الكبير في حي الشفاء.

مصلى العيد الكبير في مسجد الراجحي.

في مسجد الملك عبدالله وهو في طريق العروبة.

مصلى العيد الكبير في حي الملز في نهاية شارع الإحساء.

مسجد الإمام تركي بن عبدالله يسمى بالجامع الكبير.

مصلى العيد الكبير في منطقة السويدي الغربي.

مصلى العيد الكبير على طريق عائشة في منطقة السويدي.

فضل أداء صلاة عيد الأضحى

يوجد فضل كبير جداً لصلاة عيد الأضحى لأن صلاة عيد الأضحى هي شعيرة من شعائر الله عز وجل والتي اختص بها الله المسلمين فقط ولا يترتب على صلاة عيد الأضحى ثواب وأجر خاص بها وإنما ثوابها داخل في عموم الأجر الذي يترتب على باقي الأعمال الصالحة.

توجد صلاة عيد الأضحى في قلب الكثير من الأيام التي لها فضل كبير جداً فهي من اليوم العاشر في أول أيام ذي الحجة وبعدها بشكل مباشر أيام التشريق وهي الأيام التي يكمل فيها الحجاج مناسك الحج.