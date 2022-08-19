هنا رابط وظائف مكافحة المخدرات 1444 عبر منصة أبشر توظيف وشروط التسجيل والرتب

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة الوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال لمكافحة المخدرات عبر منصة أبشر توظيف، حيث تم فتح باب التسجيل للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة” عريف، وكيل رقيب، جندي أول، وجندي”، ومن خلال هذا التقرير سنقدم لكم شروط التقديم والتسجيل في وظائف مكافحة المخدرات تابعونا.

مواعيد تقديم المخدرات 1444

سيكون بداية مواعيد التسجيل في وظائف مكافحة المخدرات للرجال من يوم السبت القادم الموافق 22 محرم 1444 هجرياً ويستمر التقديم لمدة خمس أيام حتى يوم الخميس الموافق 27 محرم 1444، ويتم التقديم إلكترونياً عبر منصة أبشر للتوظيف وفقاً لمجموعة من الشروط والضوابط.

شروط التقديم على مكافحة المخدرات للرجال

يجب على كل من يرغب في التقديم على تلك الوظائف العسكرية استيفاء مجموعة من الشروط وتتلخص في النقاط الآتية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية باستثناء ولد مع والديه خلال تواجدهم خارج الدولة.

يجب أن يكون حاصل على المؤهل العلمي المطلوب حسب ما جاءت على منصة أبشر توظيف.

أن لا يكون المتقدم متزوج من امرأة غير سعودية.

لا يكون حكم على المتقدم في أحد الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة.

يلزم اجتياز جميع الاختبارات والمقابلة الشخصية وأيضا الفحص الطبي.

يجب أن يتناسب الطول مع الوزن وفقاً للوائح الطبية.

لا يسبق للمتقدم التعين في أي وظيفة تخضع لنظام الخدمة العسكرية.

يشترط أن يكون حاصل المتقدم على المؤهلات الدراسية المطلوبة.

وظائف مكافحة المخدرات 1444

أعلنت المديرية العامة للرقابة بوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب التسجيل لشغل وظائف جديدة لمختلف الرتب العسكرية مثل التالي:

رتبة وكيل رقيب” لحاملي البكالوريوس”.

الرتبة البدنية”لحاملي الدبلومة”.

رتبة جندي لحاملي الثانوية العامة+ دورة تدريبية معتمدة”.

رتبة جندي”لحاملي شهادة الثانوية العامة”.

رابط تقديم مكافحة المخدرات عبر منصة أبشر

يمكنك التقديم لوظائف مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية في السعودية عبر منصة أبشر توظيف من خلال اتباع الخطوات الآتية: