هنا .. رابط التسجيل في مبادرة سند الزواج محمد بن سلمان في السعودية 1440هـ snad.org.sa

أطلقت المملكة العربية السعودية،مبادرة إجتماعية تحمل عنوان “سند الزواج محمد بن سلمان”،وذلك بهدف تخفيف أعباء الزواج عن الشباب السعودي ممن ينطبق عليهم شروط المبادرة،والذي وصل عددهم في مرحلتها الرابعة إلى 15 ألف شاباً سعودياً، بقيمة مالية تجاوزت الـ300 مليار ريال سعودي.

يمكن للراغبين معرفة شروط مبادرة سند الزواج محمد بن سلمان 1440هـ، وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سند الزواج، وإتباع الخطوات التالية: اختيار صفحة مبادرة سند الزواج، والتأكد من مطابقة المتقدم للشروط والمعايير التى أعلنتها مبادرة سند زواج محمد بن سلمان،واجتياز دورة الوعي المالي بنسبة نجاح لا تقل عن 60%، وإدخال البيانات الخاصة بالمتقدم لمبادرة سند الزواج، والإقرار والتعهد بصحة البيانات و المعلومات المسجلة،وانتظار رسالة اعتماد الطلب.

شروط مبادرة سند الزواج 1440هـ:

وضعت المملكة العربية السعودية شروطاً محددة وواضحة لتحديد مدى أهلية المتقدمين المستفيدين من مبادرة سند الزواج،ومنها: أن يكون الزوجين سعوديين،وأن يكون الزواج الأول لهما، وألا يكون قد مضى على عقد زواجهما أكثر من عام واحد عند تاريخ التقديم، وألا يقل عمر الزوج عن 21 عام ولا يزيد عن 40 عام، وألا يقل عمر الزوجة عن 18 عام، ولا يزيد عن 40 عام، أن يكون المتقدمين للمنحة حاصلين على ثانوية عامة كحد أدنى، وأن يكون الحد الأقصى للدخل 4000 ريال، ولا يزيد مهر العروس عن 50 الف ريال، والالتحاق بدورة الوعي المالي واجتيازها بنسبة نجاح لا تقل عن 60%، كما حددت شروط مبادرة سند الزواج الفئات صاحبة الأولوية، كأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.

طريقة التسجيل في سند محمد بن سلمان للزواج:

ويمكن للشباب الراغبين في المشاركة في المبادرة الدخول عبر الموقع الرسمي سند محمد بن سلمان للزواج، وإختيار مبادرة الزواج،ومنها البدء في إنشاء حساب إلكتروني للمبادرة عن طريق التسجيل برقم الهوية وكتابة كلمة المرور والبدء في إستكمال البيانات الخاصة بالمتقدم والأنتهاء من عملية التقديم والإنتظار في مراجعة البيانات.