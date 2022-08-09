هنا تحميل دليل استخدام نظام ديوان جامعة الملك سعود 1444

تحميل دليل استخدام نظام ديوان جامعة الملك سعود 1444، أتاحت عمادة الملك سعود الكثير من الخدمات الإلكترونية لجميع الطلاب، وكان من أهم هذه الخدمات ديوان جماعة الملك سعود، وتطوير إجراءات الاتصالات والمعاملات الإدارية داخل الجامعة، وسوف أعرض لكم عن مميزات الديون، وطريقة تحميل دليل المستخدم مع شرحه.

نظام ديوان جامعة الملك سعود

هو نظام الاتصالات الإدارية مطور على أعلى تقنية ليوفر الاتصال الآمن في المعاملات والمراسلات الجامعية، وهو نظام معتمد رسميا من قبل جامعة الملك سعود .

أهداف نظام ديوان جامعة الملك سعود

تحديث كافة الإجراءات والقواعد والاتصالات الإدارية في الجامعة.

توفير الوقت لنقل المعاملات بين جهات الجامعة.

بشكل إلكتروني قد تم تأمين جميع الوثائق والحفاظ عليها من التلف والضياع.

التأمين الإلكتروني على كافة المخاطبات والوثائق،والحفاظ على الخصوصية.

استعمال الدليل النشط antive directory.

بشكل إلكتروني يتم استخدام القيد وإحالة المعاملات.

نقل الوثائق والمعلومات بين جميع الهيئات والمؤسسات التابعة للجامعة بشكل آمن وفي سرية تامة.

إمكانية توزيع المهام الإدارية داخل الجامعة بكل مثالية.

إمكانية توزيع المهام والصلاحيات على عدة مستويات بالنظام.

استرجاع المعاملات وجميع المرفقات في حالة البحث عليها.

إمكانية متابعة كافة المعاملات بين الموظفين، والإدارة.

إرسال رسائل على الجوال أو البريد الإلكتروني لإشعار صاحب العمل بالعمليات التي تمت على معاملته.

إشعار الموظف المختص داخل الجامعة بوصول معاملات لإدارته من خلال البريد الإلكتروني أو رسائل الجوال.

طريقة تسجيل الدخول إلى بوابة الجامعة الإلكترونية

رابط تحميل دليل استخدام نظام ديوان جامعة الملك سعود 1444 يوجد أسفل المقال وجاهز للطباعة.

اسم المستخدم نضع البريد الإلكتروني التابع للجامعة ويجب الحفاظ عليه في سرية تامة، وعدم اطلاع الآخرين عليه.

صورة توضيحية لنظام الديوان يوجد بها تسجيل الدخول،وتوضيح عمل الأيقونات الموجودة،وسوف يتم شرحها بطريقة مبسطة.

يجب تعبئة جميع الحقول.

اسم الجهة الصادر منها وهذه الخانة سيكون متوفر عليها رمز جهتك تلقائي.

تعبئة الجهة الصادر إليها بمجرد كتابة الحروف الأولى للجهة سوف تقترح عليك عدة مسميات،يتم تحديد الاختيار المناسب، أو رمز الجهة.

ملئ خانة أصل أو صورة.

في حالة المعاملة بدون قيمة مثل أصول أو صور المعاملات في حالة المعاملة بفواتير أو شهادات الأصل، أو كتب، أو اسطونات، أو شيكات أو عقود، أو أجهزة.

في حقل موجهة إلى يجب الضغط على كلمة enter مكان اسم الموظف سنلاحظ ظهور خانة في الجدول باسم الجهة المسجلة سابقا في خانة الجهة الصادر إليها.

ملئ خانة الموضوع، بكتابة واختصار مجمل المحتوى.

الموضوع الرئيسي سينسدل عدة خيارات يتم اختيار المناسب منها نوع الصادر السرية اللغة الإجراء المتبع.

ومن ثم الضغط على كلمة مسودة سوف يتم حفظها كمسودة،كي تستطيع تسجيل رقم المعاملة أو الطباعة للباركود،لأنه عندما تقوم بعمل حفظ فهذا يعني أنه قد تم إرسال المعاملة بدون إضافة مرفق إلكتروني ولا تستطيع التعديل أو الاستعادة.

سوف يظهر مربع حواري مسجل فيه رقم القيد قم بكاتبته على المعاملة،ثم اختار موافق.

بالانتقال إلى الصفحة الرئيسية ومنها للمعاملات ستظهر المعاملات الصادرة أو الواردة.

الصادرة أو الواردة يوجد خيارين نختار باركود في حال الطباعة نضغط على أيقونة الباركود ومن ثم تظهر صفحة جديدة نختار طباعة الباركود ومن طباعة، إلى إغلاق صفحة الباركود.

في حقل المرفقات الإلكترونية نختار ملف بصيغ DOCX،JPEG،تكون محفوظة مسبقا على جهاز الكمبيوتر،سوف يظهر عرض المعاملة ومن بعد الإرفاق الإرسال.

حذف المعاملة،ظهور مربع حواري،اختيار موفق،سوف يتم حذف المعاملة.

كتابة اسم من الجهة سوف تنسدل عدة مسميات يتم اختيار المناسب منها،وفي حالة عدم الظهور يتم كتابة رقم 9999 ويسجل اسم الجهة ونتبع الخطوات كما هو مبين بالصورة.

وسوف أترككم مع الصور التوضيحية من تحميل دليل استخدام نظام ديوان جامعة الملك سعود 1444.

تحميل دليل استخدام نظام ديوان جامعة الملك سعود 1444

رابط تحميل الدليل وطباعته كامل من هنا

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