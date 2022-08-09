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هنا تحميل دليل استخدام نظام ديوان جامعة الملك سعود 1444

نورا جمعة

تحميل دليل استخدام نظام ديوان جامعة الملك سعود 1444، أتاحت عمادة الملك سعود الكثير من الخدمات الإلكترونية لجميع الطلاب، وكان من أهم هذه الخدمات ديوان جماعة الملك سعود، وتطوير إجراءات الاتصالات والمعاملات الإدارية داخل الجامعة، وسوف أعرض لكم عن مميزات الديون، وطريقة تحميل دليل المستخدم مع شرحه.

تحميل دليل استخدام نظام ديوان جامعة الملك سعود 1444

نظام ديوان جامعة الملك سعود

هو نظام الاتصالات الإدارية مطور على أعلى تقنية ليوفر الاتصال الآمن في المعاملات والمراسلات الجامعية، وهو نظام معتمد رسميا من قبل جامعة الملك سعود .

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أهداف نظام ديوان جامعة الملك سعود

  • تحديث كافة الإجراءات والقواعد والاتصالات الإدارية في الجامعة.
  • توفير الوقت لنقل المعاملات بين جهات الجامعة.
  • بشكل إلكتروني قد تم تأمين جميع الوثائق والحفاظ عليها من التلف والضياع.
  • التأمين الإلكتروني على كافة المخاطبات والوثائق،والحفاظ على الخصوصية.
  • استعمال الدليل النشط antive directory.
  • بشكل إلكتروني يتم استخدام القيد وإحالة المعاملات.
  • نقل الوثائق والمعلومات بين جميع الهيئات والمؤسسات التابعة للجامعة بشكل آمن وفي سرية تامة.
  • إمكانية توزيع المهام الإدارية داخل الجامعة بكل مثالية.
  • إمكانية توزيع المهام والصلاحيات على عدة مستويات بالنظام.
  • استرجاع المعاملات وجميع المرفقات في حالة البحث عليها.
  • إمكانية متابعة كافة المعاملات بين الموظفين، والإدارة.
  • إرسال رسائل على الجوال أو البريد الإلكتروني لإشعار صاحب العمل بالعمليات التي تمت على معاملته.
  • إشعار الموظف المختص داخل الجامعة بوصول معاملات لإدارته من خلال البريد الإلكتروني أو رسائل الجوال.

طريقة تسجيل الدخول إلى بوابة الجامعة الإلكترونية

رابط تحميل دليل استخدام نظام ديوان جامعة الملك سعود 1444 يوجد أسفل المقال وجاهز للطباعة.

اسم المستخدم نضع البريد الإلكتروني التابع للجامعة ويجب الحفاظ عليه في سرية تامة، وعدم اطلاع الآخرين عليه.

تحميل دليل استخدام نظام ديوان جامعة الملك سعود 1444

صورة توضيحية لنظام الديوان يوجد بها تسجيل الدخول،وتوضيح عمل الأيقونات الموجودة،وسوف يتم شرحها بطريقة مبسطة.

تحميل دليل استخدام نظام ديوان جامعة الملك سعود 1444

يجب تعبئة جميع الحقول.

اسم الجهة الصادر منها وهذه الخانة سيكون متوفر عليها رمز جهتك تلقائي.

تعبئة الجهة الصادر إليها بمجرد كتابة الحروف الأولى للجهة سوف تقترح عليك عدة مسميات،يتم تحديد الاختيار المناسب، أو رمز الجهة.

ملئ خانة أصل أو صورة.

في حالة المعاملة بدون قيمة مثل أصول أو صور المعاملات في حالة المعاملة بفواتير أو شهادات الأصل، أو كتب، أو اسطونات، أو شيكات أو عقود، أو أجهزة.

في حقل موجهة إلى يجب الضغط على كلمة enter مكان اسم الموظف سنلاحظ ظهور خانة في الجدول باسم الجهة المسجلة سابقا في خانة الجهة الصادر إليها.

تحميل دليل استخدام نظام ديوان جامعة الملك سعود 1444

ملئ  خانة الموضوع، بكتابة واختصار مجمل المحتوى.

الموضوع الرئيسي سينسدل عدة خيارات يتم اختيار المناسب منها  نوع الصادر السرية اللغة الإجراء المتبع.

ومن ثم الضغط على كلمة مسودة سوف يتم حفظها كمسودة،كي تستطيع تسجيل رقم المعاملة أو الطباعة للباركود،لأنه عندما تقوم بعمل حفظ فهذا يعني أنه قد تم إرسال المعاملة بدون إضافة مرفق إلكتروني ولا تستطيع التعديل أو الاستعادة.

سوف يظهر مربع حواري مسجل فيه رقم القيد قم بكاتبته على المعاملة،ثم اختار موافق.

تعبئة حقل الموضوع ) كتابة مجمل المحتوى باختصار ووضوح ألنه يساعد في الحصول على المعلومات بشكل أسرع عند البحث عن أي معاملة ( 1 2 3 4 1 5 6 دليل المستخدم لبرنامج االتصاالت اإلدارية ) ديوان ( 7 )الموضوع الرئيسي ← ستندرج عدة خيارات يتم اختيار المناسب منها ثم االنتقال إلى حقل نوع الصادر ← ستندرج عدة خيارات يتم اختيار المناسب منها وكذلك السرية واللغة واإلجراء المتبع واألهمية. 8 )بالضغط على حفظ كمسودة مالحظة مهمة : يتم حفظ المعاملة كمسودة وذلك للتمكن من تسجيل رقم المعاملة أو طباعة باركود لها وأيضا كي نستطيع إجراء اإلرفاق اإللكتروني ألنه في حال تم الضغط على حفظ فهذا يعني أنه قد تم إرسال المعاملة بدون إضافة مرفق إلكتروني ولن نتمكن من استعادتها أو التعديل عليها. 9 )سيظهر مربع حواري مسجل فيه رقم القيد تتم كتابته على المعاملة ) في حال عدم وجود جهاز طباعة باركود( ثم اختيار موافق.

تحميل دليل استخدام نظام ديوان جامعة الملك سعود 1444

بالانتقال إلى الصفحة الرئيسية ومنها للمعاملات ستظهر المعاملات الصادرة أو الواردة.

الصادرة أو الواردة يوجد خيارين نختار باركود في حال الطباعة نضغط على أيقونة الباركود ومن ثم تظهر صفحة جديدة نختار طباعة الباركود ومن طباعة، إلى إغلاق صفحة الباركود.

تحميل دليل استخدام نظام ديوان جامعة الملك سعود 1444

في حقل المرفقات الإلكترونية نختار ملف بصيغ DOCX،JPEG،تكون محفوظة مسبقا على جهاز الكمبيوتر،سوف يظهر عرض المعاملة ومن بعد الإرفاق الإرسال.

حذف المعاملة،ظهور مربع حواري،اختيار موفق،سوف يتم حذف المعاملة.

تحميل دليل استخدام نظام ديوان جامعة الملك سعود 1444

كتابة اسم من الجهة سوف تنسدل عدة مسميات يتم اختيار المناسب منها،وفي حالة عدم الظهور يتم كتابة رقم 9999 ويسجل اسم الجهة ونتبع الخطوات كما هو مبين بالصورة.

تحميل دليل استخدام نظام ديوان جامعة الملك سعود 1444

وسوف أترككم مع الصور التوضيحية من تحميل دليل استخدام نظام ديوان جامعة الملك سعود 1444.

تحميل دليل استخدام نظام ديوان جامعة الملك سعود 1444

تحميل دليل استخدام نظام ديوان جامعة الملك سعود 1444

تحميل دليل استخدام نظام ديوان جامعة الملك سعود 1444

تحميل دليل استخدام نظام ديوان جامعة الملك سعود 1444

تحميل دليل استخدام نظام ديوان جامعة الملك سعود 1444

تحميل دليل استخدام نظام ديوان جامعة الملك سعود 1444

تحميل دليل استخدام نظام ديوان جامعة الملك سعود 1444

تحميل دليل استخدام نظام ديوان جامعة الملك سعود 1444

تحميل دليل استخدام نظام ديوان جامعة الملك سعود 1444

تحميل دليل استخدام نظام ديوان جامعة الملك سعود 1444

تحميل دليل استخدام نظام ديوان جامعة الملك سعود 1444

تحميل دليل استخدام نظام ديوان جامعة الملك سعود 1444

تحميل دليل استخدام نظام ديوان جامعة الملك سعود 1444

تحميل دليل استخدام نظام ديوان جامعة الملك سعود 1444

تحميل دليل استخدام نظام ديوان جامعة الملك سعود 1444

تحميل دليل استخدام نظام ديوان جامعة الملك سعود 1444

تحميل دليل استخدام نظام ديوان جامعة الملك سعود 1444

تحميل دليل استخدام نظام ديوان جامعة الملك سعود 1444

تحميل دليل استخدام نظام ديوان جامعة الملك سعود 1444

تحميل دليل استخدام نظام ديوان جامعة الملك سعود 1444

تحميل دليل استخدام نظام ديوان جامعة الملك سعود 1444

تحميل دليل استخدام نظام ديوان جامعة الملك سعود 1444

تحميل دليل استخدام نظام ديوان جامعة الملك سعود 1444

تحميل دليل استخدام نظام ديوان جامعة الملك سعود 1444

تحميل دليل استخدام نظام ديوان جامعة الملك سعود 1444

رابط تحميل الدليل وطباعته كامل من هنا

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شاهد أيضا تحميل دليل استخدام نظام ديوان جامعة الملك سعود 1444.

نورا جمعة

نورا جمعة هجرس
كاتبة ومحررة في مواقع عدة اعشق الكتابة والقراءة والاطلاع
(احمل بين أصابعي قلم يكفيني من الحياة ما قد جمع)


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