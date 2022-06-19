هل يوجد زيادة في رواتب المتقاعدين أم لا؟.. وموعد الصرف لشهر يونيو 2022

تزامنًا مع اقتراب موعد صرف راتب التقاعد للشهر الجاري بدأ البحث من قبل الكثيرين حول المملكة عن هل يوجد زيادة في رواتب المتقاعدين رغبةً في معرفة ذلك الأمر، فهو مبلغ يتم استحقاقه الموظف بعد وصوله لُعمر التقاعد المُقرر بالسعودية ولكن بشروط مُحددة تم اعتمادها من قبل الجهات المسؤولة، لذا سوف نتطرق للمزيد من التفاصيل حول تلك الأمر.

هل يوجد زيادة في رواتب المتقاعدين

يتساءل الكثيرين من الأشخاص الذين يحصلون على رواتب التقاعد كل يوم 25 من الشهر الميلادي وقد يتأخر الصرف أو يتقدم في حال مصادفته لعطلة رسمية عن هل يوجد زيادة في رواتبهم أم لا، ولكن حتى وقتنا هذا لم تُعلن المملكة عن أي زيادة وكافة الأنباء حول هذا الأمر ما هي ألا شائعات فقط، ولكن في حال إعلانها عن ذلك سوف نوفيكم به مباشرةً.

موعد صرف راتب التقاعد

مؤسسة التقاعد بالسعودية تصرف الرواتب في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي، وأحياناً يتأخر ميعاد الصرف لليوم الذي يليه أو قبله، أما عن موعد الصرف لراتب شهر يونيو الشهر الحالي سيكون بتاريخ 26 بتأخير يوم لأن ميعاد الصرف سيكون السبت، وبالتالي تم تأخيره ليوم الأحد ويوفق هذا الشهر هجرياً 27 ذو القعدة.

الاستعلام عن راتب التقاعد

تستطيع أن تستعلم عن الرواتب الخاصة بالأشخاص المتقاعدين بالسعودية حتى تتأكد من أن هناك تسوية للحقوق التقاعدية الغير مكتملة، وإليكم طريقة الاستعلام عن الراتب وهي كالآتي: