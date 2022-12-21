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هل يوجد زيادة على راتب الضمان الاجتماعي المطور لشهر يناير 2023؟.. الموارد البشرية تُجيب

مصطفى شاهين

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن اقتراب موعد إيداع الضمان الاجتماعي المطور لشهر يناير 2023 وهي تمثل الدفعة الثالثة عشر من قيمة الدعم، كما أنه قد ظهرت بعض الأنباء التي تفيد بصرف زيادة جديدة لمستفيدي الضمان، وفي السطور التالية نوضح لكم كافة التفاصيل التي تدور حول هذا الموضوع.

هل يوجد زيادة على راتب الضمان الاجتماعي المطور لشهر يناير 2023؟.. الموارد البشرية تُجيب

قيمة دعم الضمان الاجتماعي المطور

ما هي حقيقة الزيادة في الضمان الاجتماعي المطور وطريقة التحديث

أكدت وزارة الموارد البشرية أن الحد الأقصى لراتب الضمان لعائل الأسرة 1100 ريال، بينما للتابع بلغت قيمة الدعم 550 ريالاً، حيث إن الوزارة قد اعتمدت أيضًا صرف معاش الضمان على عدد أفراد الأسرة والحد المانع وفقًا لشروط وضوابط الأهلية والاستحقاق الخاصة بالدعم، وعن الزيادة المقرر صرفها يكون لدعمي الكهرباء والغذاء، حيث يبدأ دعم الغذاء بقيمة 84 ريالاً بينما وصل دعم الكهرباء 72 ريالاً سعودياً.

موعد إيداع دعم الضمان المطور

أشارت الوزارة إلى أن موعد إيداع معاش الضمان الاجتماعي يتم نزوله في مصرف الراجحي السعودي وبالتالي يتم نزوله في باقي المصارف السعودية، والتي من المقرر أن يتم صرفها في بداية كل شهر ميلادي بما يوافق ذلك يوم الأحد 1 يناير 2023، وهو يوم عمل رسمي ليس فيه أي إجازات حتى يتم تأخيره أو تأجليه، كما أن الوزارة حريصة على إيداع الدعم في مواعيده الرسمي حتى يتمكن المستفيد من الصرف.

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مصطفى شاهين

مقدم برنامج "فكرة لبكرة" على قناة الحدث اليوم، عملت صحفي بقسم الاقتصاد في جريدة الوفد، وأكتب في العديد من المواقع الإلكترونية بمختلف المجالات المتنوعة.

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