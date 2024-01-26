هل يمكن تحويل الزيارة العائلية لإقامة؟.. “الجوازات” توضح

كشفت المديرية العامة للجوازات عن التعليمات التي لا تسمح باستبدال تأشيرة الزيارة العائلية إلى إقامة، وجاء ذلك التوضيح ردًا على أحد الاستفسارات الواردة للجوازات عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي إكس “تويتر سابقًا”، جاء مفاده “هل يمكن تحويل الزيارة الأخ إلى إقامة؟”.

هل يمكن تحويل الزيارة العائلية لإقامة؟

هل يمكن تحويل الزيارة العائلية لإقامة؟

وكتبت مديرية الجوازات السعودية ردًا على سؤال المتابع “التعليمات لا تسمح بذلك، نسعد بك”.

وأوضحت منصة أبشر الإلكترونية بأن خدمة تمديد تأشيرة الزيارة العائلية إلكترونيًا تتم قبل انتهاء الزيادة بمدة 7 أيام وحتى اليوم الثالث من الانتهاء، وتهدف تلك الخدمة إلى تمكين الأفراد من طلب تمديد تأشيرة الزيارة لأحد زائريهم من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية أو منصة أبشر، وأكدت منصة أبشر بأنه يمكن تمديد تأشيرة الزيارة أكثر من مرة، شرط ألا يتجاوز مجموع مدد التمديد 6 شهور “180 يوم”، ويستثني من ذلك الجنسية السورية، وتكون فترة التمديد مساوية لمدة التأشيرة الأساسية، بينما الشخص المخول بالتمديد هو طالب الزيارة فقط.

كيفية تمديد الزيارة العائلية

وتتيح منصة أبشر الإلكترونية تمديد تأشيرة الزيارة العائلية قبل 7 أيام من انتهائها وبعد 3 أيام من الانتهاء فقط، وذلك عبر تنفيذ الخطوات الآتية: