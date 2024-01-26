هل يمكن تجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا؟.. “الأحوال المدنية” تحسم الجدل

تلقت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، استفسار من أحد المتابعين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس، بشأن إمكانية تجديد بطاقة الهوية الوطنية بشكل إلكتروني، وجاء نص السؤال “بطاقتي انتهت اجدد في الموقع ولا اروح المكتب؟ وكيف اسدد المخالفة؟؟؟”.

تجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا

تجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا

وأوضحت وزارة الأحوال المدنية بأنه يمكن تجديد بطاقة الهوية الوطنية بشكل إلكتروني عبر منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية، وكتبت الأحوال المدنية ردًا على سؤال المتابع “يتم سداد الغرامة عن طريق مدفوعات سداد واختيار الأحوال المدنية غرامة تجديد بطاقة الهوية الوطنية وإدخال رقم النسخة مسبوق ب 0، وبإمكانك حجز موعد ومراجعة المكتب لتجديد بطاقة الهوية الوطنية، أو يمكنك الدخول والتجديد من أبشر، نسعد بخدمتك”.

خطوات تجديد بطاقة الهوية الوطنية عبر أبشر

وأعلنت وزارة الأحوال المدنية عن الخطوات الكاملة لتجديد بطاقة الهوية الوطنية عبر منصة أبشر الإلكترونية والتي جاءت كالتالي:

قم بزيارة منصة أبشر الإلكترونية، وتسجيل الدخول في حساب المستفيد الخاص. قم بالنقر على الأمر خدماتي. قم بتحديد الخيار خدمات. قم باختيار الأمر الأحوال المدنية. قم بالنقر على الخيار تجديد الهوية الوطنية. قم بالإطلاع على الحالات الصحيحة للصورة وإرفاق الصورة الشخصية طبقًا للمطلوب. قم بتحديد العنوان لاستلام الهوية الوطنية وسداد أجور التوصيل.

ضوابط صورة الهوية الوطنية في السعودية

وحددت الأحوال المدنية مجموعة من الشروط والضوابط لصورة الهوية الوطنية وهي: