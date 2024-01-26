هل يمكن السفر إلى قطر ببطاقة الأحوال المدنية؟.. “الجوازات” توضح
أكدت المديرية العامة للجوازات بأن بطاقة الهوية الوطنية تعتبر وثيقة كافية للسفر إلى دول الخليج، وجاء ذلك التوضيح ردًا على أحد الأسئلة الواردة للجوازات عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي إكس “تويتر سابقًا”، جاء مفاده “هل يسمح بالسفر لقطر ببطاقة الأحوال المدنية؟”.
هل يمكن السفر إلى قطر ببطاقة الأحوال المدنية؟
وكتبت الجوازات السعودية ردًا على استفسار المتابع “مرحبًا بك، يمكنك السفر بالهوية الوطنية مع مراعاة ألا تقل صلاحيتها عن 3 أشهر عند السفر لدول مجلس التعاون لدول الخليج. سعدنا بتواصلك”.
اشتراطات سفر المواطنين للخارج
وحددت الحكومة السعودية مجموعة من الاشتراطات الواجب استيفائها لسفر المواطنين لخارج المملكة، وتتمثل تلك الاشتراطات في التالي:
- ألا تقل المدة المتبقية في جواز السفر عن 3 شهور عند السفر للدول العربية، وألا تقل المدة المتبقية عن 6 شهور عند السفر للدول الأخرى.
- الهوية الوطنية في أبشر، أو توكلنا لا تسمح بالسفر إلى خارج السعودية ويلزم إحضار أصل الهوية الوطنية.
- سجل الأسرة عبارة عن وثيقة إثبات للتابعين داخل السعودية ولا تسمح لحاملها من السفر إلى دول الخليج.
- أن يتبقى على انتهاء مدة صلاحية الهوية الوطنية أكثر من 3 شهور عند السفر إلى مجلس التعاون الخليجي.
- الهوية الوطنية متطلب إلزامي لاستخراج جواز السفر أو تجديده للتابعين من 10 سنوات فأكثر، ومن يمتلك جواز سفر ساري الصلاحية يمكنه السفر إلى خارج السعودية دون الحاجة إلى تسجيل الخصائص الحيوية في الأنظمة الآلية.
- الحصول على 3 جرعات من لقاح كورونا أو في حال لم يمر أكثر من 8 شهور على الحصول على الجرعة الثانية، ويستثني من ذلك الفئات العمرية التي تحددها وزارة الصحة أو المستثناة وفق ما تظهر حالتهم الصحية في تطبيق توكلنا.