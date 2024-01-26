هل يمكن السفر إلى قطر ببطاقة الأحوال المدنية؟.. “الجوازات” توضح

أكدت المديرية العامة للجوازات بأن بطاقة الهوية الوطنية تعتبر وثيقة كافية للسفر إلى دول الخليج، وجاء ذلك التوضيح ردًا على أحد الأسئلة الواردة للجوازات عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي إكس “تويتر سابقًا”، جاء مفاده “هل يسمح بالسفر لقطر ببطاقة الأحوال المدنية؟”.

هل يمكن السفر إلى قطر ببطاقة الأحوال المدنية؟

هل يمكن السفر إلى قطر ببطاقة الأحوال المدنية؟

وكتبت الجوازات السعودية ردًا على استفسار المتابع “مرحبًا بك، يمكنك السفر بالهوية الوطنية مع مراعاة ألا تقل صلاحيتها عن 3 أشهر عند السفر لدول مجلس التعاون لدول الخليج. سعدنا بتواصلك”.

اشتراطات سفر المواطنين للخارج

وحددت الحكومة السعودية مجموعة من الاشتراطات الواجب استيفائها لسفر المواطنين لخارج المملكة، وتتمثل تلك الاشتراطات في التالي: