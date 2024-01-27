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هل يشترط تغيير صورة الهوية الوطنية عند إجراء عملية تجميلية في الوجه؟.. “الأحوال المدنية” توضح

ra7im

تلقت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي إكس، حساب العناية بالعملاء، استفسار من أحد المتابعين جاء نصه “عملت عملية تجميلية في الوجه هل يلزم تغيير الصورة في بطاقة الأحوال؟”، وحرصت الأحوال المدنية بالرد على سؤال المتابع، كما أوضحت شروط صورة الهوية الوطنية في السعودية.

هل يشترط تغيير صورة الهوية الوطنية عند إجراء عملية تجميلية في الوجه؟

هل يشترط تغيير صورة الهوية الوطنية عند إجراء عملية تجميلية في الوجه؟

هل يشترط تغيير صورة الهوية الوطنية عند إجراء عملية تجميلية في الوجه؟

وطالبت الأحوال المدنية المتابع بحجز موعد إلكتروني لتجديد الهوية الوطنية، وكتبت ردًا على سؤاله “نأمل منك حجز موعد إلكتروني لتجديد الهوية الوطنية، وسيتم تحديد ذلك في المكتب، نسعد بخدمتك”.

ضوابط صورة الهوية الوطنية في السعودية

وحددت الأحوال المدنية مجموعة من الشروط والضوابط الواجب استيفائها في صورة الهوية الوطنية، وتتمثل تلك الشروط في الآتي:

  • تجنب العيون الحمراء الناتجة عن الانعكاس الضوئي للكاميرا.
  • أن تبين الصورة الوجه وهو ينظر للكاميرا بصورة مستقيمة.
  • أن تكون ملامح الوجه واضحة وبدون أي تعابير.
  • يمنع استخدام مساحيق التجميل.
  • ألا تشوب الصورة أي طيات بقع حبر أو ثقوب.
  • أن تكون الصورة حديثة، بحيث يتم التقاطها قبل 6 شهور كحد أقصى.
  • أن تكون الصورة ملونة وتمتلك خفية بيضاء.
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عن الكاتب:
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ra7im

حاصل على بكالوريوس في العلوم الزراعية، أعمل لدي خبرة كبيرة في انشاء مواقع وورد بريس، عملت سابقًا ك متخصص سيو لدى بعض الشركات، لدي حاليًا فريق كبير وقوي خاص بكتابة المقالات والأخبار

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