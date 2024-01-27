هل يشترط تغيير صورة الهوية الوطنية عند إجراء عملية تجميلية في الوجه؟.. “الأحوال المدنية” توضح

تلقت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي إكس، حساب العناية بالعملاء، استفسار من أحد المتابعين جاء نصه “عملت عملية تجميلية في الوجه هل يلزم تغيير الصورة في بطاقة الأحوال؟”، وحرصت الأحوال المدنية بالرد على سؤال المتابع، كما أوضحت شروط صورة الهوية الوطنية في السعودية.

هل يشترط تغيير صورة الهوية الوطنية عند إجراء عملية تجميلية في الوجه؟

هل يشترط تغيير صورة الهوية الوطنية عند إجراء عملية تجميلية في الوجه؟

وطالبت الأحوال المدنية المتابع بحجز موعد إلكتروني لتجديد الهوية الوطنية، وكتبت ردًا على سؤاله “نأمل منك حجز موعد إلكتروني لتجديد الهوية الوطنية، وسيتم تحديد ذلك في المكتب، نسعد بخدمتك”.

نأمل منك حجز موعد إلكتروني لتجديد الهوية الوطنية وسيتم تحديد ذلك في المكتب، نسعد بخدمتك — العناية بالعملاء (@AhwalCare) January 23, 2024

ضوابط صورة الهوية الوطنية في السعودية

وحددت الأحوال المدنية مجموعة من الشروط والضوابط الواجب استيفائها في صورة الهوية الوطنية، وتتمثل تلك الشروط في الآتي: