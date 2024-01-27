هل يشترط إصدار الهوية لطفل عمره 10 سنوات لاستخراج جواز سفر له؟.. “الأحوال المدنية” توضح

تلقى حساب العناية بالعملاء التابع لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، استفسار من أحد المتابعين جاء مفاده “هل يلزم إصدار الهوية لطفل عمره 10 سنوات لاستخراج جواز سفر له؟”، وأجاب حساب العناية بالعملاء على استفسار المتابع عبر تغريدة جديدة موضحًا كافة التفاصيل.

هل يشترط إصدار الهوية لطفل عمره 10 سنوات لاستخراج جواز سفر له؟

هل يشترط إصدار الهوية لطفل عمره 10 سنوات لاستخراج جواز سفر له؟

وأضافت الأحوال المدنية ردًا على سؤال المتابع “إصدار وتجديد جواز السفر لمن كان عمره 10 سنوات فأكثر يستلزم وجود بصمة مسجلة (بطاقة الهوية الوطنية)، نسعد بخدمتك”.

اصدار وتجديد جواز السفر لمن كان عمره 10 سنوات فأكثر يستلزم وجود بصمة مسجلة ( بطاقة الهوية الوطنية )، نسعد بخدمتك — العناية بالعملاء (@AhwalCare) January 23, 2024

كيفية إصدار جواز السفر للتابعين

وتتيح منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، خدمة إصدار جواز السفر للتابعين بشكل إلكتروني، من خلال إجراء مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة والتي أوضحتها الحكومة السعودية، وتتمثل في الآتي: