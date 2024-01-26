هل يسمح لتأشيرة الزيارة العائلية بالحج؟.. “الحج والعمرة” توضح

تلقت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، استفسار من أحد المواطنين عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي إكس “تويتر سابقًا”، بشأن إمكانية تأدية مناسك الحج لحاملي تأشيرة الزيارة العائلية، وجاء نص السؤال “هل الزيارة العائلية مسموح لها بالحج”، وحرص حساب العناية بالمستفيدين التابع لوزارة الحج والعمرة على منصة التواصل الاجتماعي إكس، على الرد على استفسار المتابع عبر تغريدة جديدة.

هل يسمح لتأشيرة الزيارة العائلية بالحج؟

هل يسمح لتأشيرة الزيارة العائلية بالحج؟

وأكد حساب العناية بالمستفيدين، بأنه لا يسمح بتأدية مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة خاصة بذلك، أو مقيمي السعودية ممن يمتلك إقامة نظامية، وكتب ردًا على سؤال المتابع “حياكم الله، لا يمكن تأدية مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك أو يقيم بإقامة نظامية داخل المملكة العربية السعودية، دمتم بخير”.

حياكم الله

لا يمكن تأدية مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك أو يقيم بإقامة نظامية داخل المملكة العربية السعودية

دمتم بخير — وزارة الحج والعمرة | العناية بالمستفيدين (@MOHU_Care) January 23, 2024

وزارة الحج والعمرة

وعلى جانب آخر، ثمنت وزارة الحج والعمرة ممثلة في الإدارة العامة للمسؤولية الاجتماعية والأعمال التطوعية في الوزارة، الجهود المميزة التي قامت بها جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، والتي ساعدت على إظهار دور القطاع غير الربحي في مساعدة وخدمة ضيوف الرحمن على مدار العام، وأكدت الوزارة على مشاركة الجمعية بفعالية ضمن مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة، والتي شمل كافة القطاعات العاملة في منظومة الحج والعمرة من جهات حكومية وخيرية وخاصة، وتمثلت مشاركة الجمعية في استعراض وإبراز خدمات وجهود القطاع غير الربحي في خدمة الحجاج والمعتمرين واتساع نقاط الخدمات التي تجاوز 200 نقطة اتصال بضيف الرحمن، وطرح مبادرة “المكيف المتنقل” للتبريد على ضيوف الرحمن أثناء تأديتهم مناسك الحج والعمرة.