أخبار السعودية

هل يستمر حساب المواطن للزوجة والأبناء التابعين بعد وفاة الزوج؟.. البرنامج يُجيب

مصطفى شاهين

أكد حساب المواطن أنه يحق للزوجة التسجيل في البرنامج بشكل مستقل عند وفاة الزوج المستفيد وكذلك يمكنها إضافة الأبناء كتابعين، وكان هذا رداً عبر حساب دعم المستفيدين على تويتر على سؤال أحد الأشخاص يفيد بوفاة شقيقة، فهل يمكن استفادة زوجته وأبنائه من البرنامج؟، أم يسمح لهم بتسجيل جديد؟.

حساب المواطن

تسجيل الأرملة في حساب المواطن

قد يهمك:

حساب المواطن يوضح حقيقة تأثير وثيقة العمل الحر على الدعم

توضيح من حساب المواطن حول صرف هذه المكافآت للمستفيدين

لكي يتم تسجيل الأرملة في حساب المواطن يجب عليها اتباع الخطوات التي تتمثل في الأتي:-

التسجيل في حساب المواطن

  • الضغط على أيقونة “تسجيل جديد”.
  • الدخول إلى تفاصيل الطلب.
  • كتابة جميع البيانات الخاصة بمقدم الطلب.
  • إضافة التابعين.
  • إرفاق كافة المستندات المطلوبة التي منها شهادة الوفاة وشهادة ميلاد التابعين.
  • في النهاية يتم الضغط على زر “تقديم”.

شروط حصول المستقل على دعم حساب المواطن رسمياً بعد التحديث 2023

الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل الاستعلام عن أهلية حساب المواطن وهي كالأتي:-

  • الذهاب إلى حساب المواطن.

دارسة الأهلية في حساب المواطن

  • إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

  • الضغط على أيقونة “تسجيل دخول”.
  • ثم يتم كتابة كافة البيانات المطلوبة.
  • بعدها الضغط على دراسة الأهلية.
  • لتظهر لك في النهاية كافة التفاصيل الخاصة بالأهلية ومعرفة ما إذا كنت مؤهل أم غير مؤهل.
Avatar of مصطفى شاهين
مصطفى شاهين

مقدم برنامج "فكرة لبكرة" على قناة الحدث اليوم، عملت صحفي بقسم الاقتصاد في جريدة الوفد، وأكتب في موقع نجوم مصرية

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
اترك تعليقاً
أحدث المقالات