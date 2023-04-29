هل يستمر حساب المواطن للزوجة والأبناء التابعين بعد وفاة الزوج؟.. البرنامج يُجيب

أكد حساب المواطن أنه يحق للزوجة التسجيل في البرنامج بشكل مستقل عند وفاة الزوج المستفيد وكذلك يمكنها إضافة الأبناء كتابعين، وكان هذا رداً عبر حساب دعم المستفيدين على تويتر على سؤال أحد الأشخاص يفيد بوفاة شقيقة، فهل يمكن استفادة زوجته وأبنائه من البرنامج؟، أم يسمح لهم بتسجيل جديد؟.

تسجيل الأرملة في حساب المواطن

لكي يتم تسجيل الأرملة في حساب المواطن يجب عليها اتباع الخطوات التي تتمثل في الأتي:-

الدخول إلى موقع حساب المواطن.

الضغط على أيقونة “تسجيل جديد”.

الدخول إلى تفاصيل الطلب.

كتابة جميع البيانات الخاصة بمقدم الطلب.

إضافة التابعين.

إرفاق كافة المستندات المطلوبة التي منها شهادة الوفاة وشهادة ميلاد التابعين.

في النهاية يتم الضغط على زر “تقديم”.

الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل الاستعلام عن أهلية حساب المواطن وهي كالأتي:-

الذهاب إلى حساب المواطن.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.