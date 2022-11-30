هل يدعم مطار الملك سلمان خطة المملكة للتحول لاقتصاد غير نفطي؟

لا شك في أن المملكة العربية السعودية تسعى جاهدة من أجل أن تصبح دولة لا تعتمد في اقتصادها كليا على النفط، ويظهر ذلك من خلال المشاريع الاقتصادية التي تنشانها المملكة والبنية التحتية التي تهتم بتطويرها المملكة، والاهتمام بالمشاريع السياحية نظرا للدخل من السياحة الذي يدخل للمملكة سنويا، وأيضا خطة المملكة لتكون مدينة الرياض ضمن أكبر عشر اقتصاديات مدنا في العالم، ولذلك أطلق وليي العهد السعودي مخطط مطار الملك سلمان الدولي.

أطلق الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي، وهذا من أجل أن تكون الرياض بوابة للعالم والخدمات اللوجستية والتجارة والسياحة، بحيث تصبح الرياض جسرا يربط غرب العالم بشرقه مثل قناة السويس المصرية.

حسب الخطة يهدف مطار الملك سلمان ليكون واحد من أكبر مطارات العالم على مساحة تقارب 57 كيلو مترا مربعا، وتحتوي على صالات تسمي صالات الملك خالد، وسيحتوي المطار على 6 مدارج للطيران، وأيضا سيحتوي على أماكن للترفيه ومحال تجارية وأصول سكنية وغيرها، وستكون تلك الأشياء على مساحة ما يقرب من 12 كيلو متر مربع، تهدف الخطة أيضا لرفع الطاقة الاستيعابية بحيث تصل إلى 120 مليون مسافر بحلول 2030، وأيضا وصول ما يقرب إلى 185 مليون مسافر بالإضافة إلى تقريب ثلاثة ملايين ونصف طن من البضائع بحلول عام 2050.

يهدف المطار للعمل بشكل صديق للبيئة، دون استخدام ملوثات البيئة والإضرار بها، لذلك يهدف للحصول على شهادة LEED البلاتينية للمشاريع الصديقة للبيئة، ولا شك أن هذه الشهادة سوف تجعله يزدهر بين أقرانه من المطارات.

من المتوقع أن يساهم مطار الملك سلمان بحوالي 27 مليار ريال سعودي سنويا في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة، وهنا يأتي السؤال هل من الممكن أن نري المملكة العربية السعودية دولة تعتمد بشكل كامل في اقتصادها على غير النفط في يوم ما؟

مصدر المعلومات موقع alarabiya.