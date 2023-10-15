هل يحق للطلاب التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور؟ الموارد البشرية ترد

ردت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية على سؤال حول إمكانية تسجيل الطلاب في الضمان الاجتماعي المطور. وذكرت أن هناك عدة شروط يجب استيفاؤها للتقديم على الضمان، وهو برنامج دعم مالي تقدمه الحكومة للمواطنين السعوديين المستحقين. ويهدف البرنامج إلى توفير حياة كريمة للفئات الأشد احتياجًا، وذلك في إطار تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

الضمان الاجتماعي للطلاب نظام الضمان الاجتماعي

هل يحق للطلاب التسجيل في الضمان الاجتماعي

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العديد من التفاصيل الهامة بشأن الضمان الاجتماعي المطور، ومن أهم تلك التفاصيل هو إمكانية تسجيل الطلاب في الضمان الاجتماعي المطور.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للطلاب التقديم كفرد مستقل بداية من عمر 18 عامًا، ولكن يجب تقديم مستندات إثبات الاستقلالية. أما إذا كان الطالب مستقلًا ويقل عمره عن 25 عامًا ولا يملك مستندات إثبات الاستقلالية، فإنه يعتبر تابعًا للأسرة، وعليه التسجيل مع جميع أفراد أسرته عند تقديم طلب للحصول على راتب الضمان المطور.

كيف أحسب راتب الضمان المطور بعد التعديل

بناءً على الأمر الملكي الصادر بتاريخ 8 أكتوبر 2023، تم زيادة معاش الضمان الاجتماعي المطور بنسبة 20%، وذلك بداية من الدفعة الـ 23.

طريقة حساب الراتب:

يتم حساب راتب الضمان الاجتماعي المطور بناءً على عدد أفراد الأسرة ودخلها الشهري، وذلك وفقًا للجدول التالي:

عدد أفراد الأسرة الحد الأدنى للراتب الحد الأعلى للراتب 1 1320 ريال 1980 ريال 2 2640 ريال 3360 ريال 3 3960 ريال 4740 ريال 4 5280 ريال 6120 ريال 5 6600 ريال 7500 ريال 6 7920 ريال 8880 ريال 7 9240 ريال 10260 ريال 8 10560 ريال 11640 ريال 9 11880 ريال 13020 ريال 10 13200 ريال 14400 ريال

كيفية احتساب الزيادة الجديدة:

يتم احتساب الزيادة الجديدة على أساس الراتب السابق، وذلك وفقًا للمعادلة التالية:

الزيادة الجديدة = (الزيادة المئوية * الراتب السابق) / 100

على سبيل المثال، إذا كان راتب الأسرة 2000 ريال قبل الزيادة، فإن الزيادة الجديدة ستكون:

الزيادة الجديدة = (20 * 2000) / 100 = 400 ريال

وبذلك يصبح الراتب الجديد للأسرة بعد الزيادة:

الراتب الجديد = 2000 + 400 = 2400 ريال