هل يحرم الأتراك من الحج؟.. السلطات التركية تكشف الحقيقة الكاملة وترد على التقارير السعودية المتداولة
أصدرت السلطات التركية منذ ساعات قليلة بيان رسمي نفت خلاله بشدة التقارير التي تفيد بمنع المواطنين الأتراك من زيارة المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج بسبب خلاف بين ناديين تركيين والسلطات السعودية.
وأكد مركز مكافحة التضليل في الإدارة الرئاسية التركية أن هذه التقارير غير دقيقة وأنه لم يصدر أي بيان رسمي أو قرار يمنع المواطنين الأتراك من زيارة المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج.
كما أثار إلغاء نهائي كأس السوبر التركي في السعودية بين فريقي غلطة سراي وفناربخشة بسبب خلاف تنظيمي حول ارتداء القمصان التي تحمل صورة أتاتورك، استياء الساسة الأتراك، وأعلن الاتحاد التركي لكرة القدم بالتعاون مع الفريقين أن “نهائي كأس السوبر 2023” تم تأجيله بسبب بعض الأخطاء في التنظيم.