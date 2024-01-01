أخبار السعودية

هل يحرم الأتراك من الحج؟.. السلطات التركية تكشف الحقيقة الكاملة وترد على التقارير السعودية المتداولة

أسامة محمد

أصدرت السلطات التركية منذ ساعات قليلة بيان رسمي نفت خلاله بشدة التقارير التي تفيد بمنع المواطنين الأتراك من زيارة المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج بسبب خلاف بين ناديين تركيين والسلطات السعودية.

هل يحرم الأتراك من الحج؟.. السلطات التركية تكشف الحقيقة الكاملة وترد على التقارير السعودية المتداولة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان - مصدر الصورة: CNN

وأكد مركز مكافحة التضليل في الإدارة الرئاسية التركية أن هذه التقارير غير دقيقة وأنه لم يصدر أي بيان رسمي أو قرار يمنع المواطنين الأتراك من زيارة المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج.

كما أثار إلغاء نهائي كأس السوبر التركي في السعودية بين فريقي غلطة سراي وفناربخشة بسبب خلاف تنظيمي حول ارتداء القمصان التي تحمل صورة أتاتورك، استياء الساسة الأتراك، وأعلن الاتحاد التركي لكرة القدم بالتعاون مع الفريقين أن “نهائي كأس السوبر 2023” تم تأجيله بسبب بعض الأخطاء في التنظيم.

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عن الكاتب:
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أسامة محمد

محرر صحفي لدي خبرة أكثر من 10 سنوات في هذا المجال، حيث أنني أستطيع كتابة المقالات والتقارير والأخبار بالإضافة إلى تطوير وتدقيق المواد الصحفية من حيث الأخطاء الإملائية والنحوية واللغوية.

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