هل يجب أن أكون يتيما أو أرملة أو من ذوي الإعاقة لتقديم لطلب؟ الضمان الاجتماعي يوضح

قدمت خدمة العملاء للضمان الاجتماعي المطور إجابة عن استفسار قدمه أحد المواطنين الذي تساءل عما إذا كان من الضروري أن يكون يتيم أو تكون المرأة أرملة أو شخص من المعاقين ليكون من المستحقين للحصول على المعاش، وقد كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن الضمان يصرف للمستحقين الذين يستوفون الشروط اللازمة والأشد حاجة الذين يرغبون في تحسين ظروفهم المعيشية، كما أن برنامج الضمان يعمل على صرف أموال الزكاة للمستحقين.

هل يجب أن أكون يتيما أو أرملة أو من المعاقين لتقديم الطلب

كشفت وزارة الموارد البشرية بأنه يمكن لأي شخص مستقل أو أسرة سعودية الحصول على المعاش دون شرط أن يكون يتميا أو أرملة أو من فئة المعاقين للحصول على الدعم، ولكن يجب أن يثبت بأنه من المستحقين فعليا للحصول عليه ويكونون من المحتاجين الذين لا يستطيعون سد احتياجاتهم مع استيفاء كل الشروط الأساسية.

شروط تسجيل الضمان المطور

خصصت وزارة الموارد البشرية لائحة الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين الذين يريدون الحصول على الدعم، وهي كما يلي:

أن يكون المتقدم حاملا للجنسية السعودية ومقيما بها بشكل دائم

أيضا يجب أن يثبت أنه عاجز عن العمل لأي سبب كان لكلا الجنسين

لا يجب أن تكون هناك ممتلكات ذات قيمة عالية للمتقدم للدعم، أو سجل تجاري باسمه

أيضا الدخل الشهري لا يجب أن يكون أكثر من الحد الأدنى.

أما إن كان العائل في أسرة لا يجب أن يكون لها عائل.

كل الأيتام ومجهولي النسب في المملكة العربية السعودية يصرف لهم المعاش، وكل الفئات غير المقتدرة.

المستندات المطلوبة في تسجيل الضمان الاجتماعي

من أهم المستندات التي يجب أن يوفرها المتقدم إلى برنامج الضمان الاجتماعي نذكر لكم ما يلي: