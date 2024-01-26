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هل يؤثر دعم ريف على استحقاق حساب المواطن؟.. البرنامج يوضح

ra7im

تلقت خدمة المستفيدين التابعة لبرنامج حساب المواطن على منصة التواصل الاجتماعي إكس، استفسار من أحد المتابعين بشأن استحقاق دعم حساب المواطن وهل يتأثر الاستحقاق بحصول المتقدم على دعم برنامج ريف، وجاء نص السؤال “هل يؤثر دعم ريف على استحقاق حساب المواطن؟”.

هل يؤثر دعم ريف على استحقاق حساب المواطن؟

هل يؤثر دعم ريف على استحقاق حساب المواطن؟

هل يؤثر دعم ريف على استحقاق حساب المواطن؟

وردت خدمة المستفيدين على سؤال المتابع في تغريدة جديدة، أكدت بأنه في حال وجود دخل إضافي يلزم الإفصاح عنه، وفي حال انطبقت شروط الأهلية على المتقدم وكان مستحق سوف يشمله الدعم، وكتبت “حياك الله، في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحق سوف يشملك الدعم“.

حاسبة حساب المواطن

ويتم صرف الدعم المالي الخاص ببرنامج حساب المواطن لجميع المستحقين من مواطني المملكة العربية السعودية، بصورة دورية يوم 10 من كل شهر ميلادي، من الالتزام بمراعاة مواعيد الإجازات الرسمية والعطلات، بحيث يتم تقديم موعد الصرف يوم أو تأجيله يوم حال صادف يوم عطلة رسمية، ويمكن لمستفيد البرنامج حساب قيمة الدعم المالي المستحق من البرنامج بسهولة، من خلال استخدام الحاسبة التقديرية لدعم حساب المواطن، والتي توفرها بوابة برنامج حساب المواطن الإلكترونية الرسمية، وذلك عبر الرابط الآتي:

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عن الكاتب:
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ra7im

حاصل على بكالوريوس في العلوم الزراعية، أعمل لدي خبرة كبيرة في انشاء مواقع وورد بريس، عملت سابقًا ك متخصص سيو لدى بعض الشركات، لدي حاليًا فريق كبير وقوي خاص بكتابة المقالات والأخبار

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