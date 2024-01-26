هل يؤثر دعم ريف على استحقاق حساب المواطن؟.. البرنامج يوضح

تلقت خدمة المستفيدين التابعة لبرنامج حساب المواطن على منصة التواصل الاجتماعي إكس، استفسار من أحد المتابعين بشأن استحقاق دعم حساب المواطن وهل يتأثر الاستحقاق بحصول المتقدم على دعم برنامج ريف، وجاء نص السؤال “هل يؤثر دعم ريف على استحقاق حساب المواطن؟”.

هل يؤثر دعم ريف على استحقاق حساب المواطن؟

هل يؤثر دعم ريف على استحقاق حساب المواطن؟

وردت خدمة المستفيدين على سؤال المتابع في تغريدة جديدة، أكدت بأنه في حال وجود دخل إضافي يلزم الإفصاح عنه، وفي حال انطبقت شروط الأهلية على المتقدم وكان مستحق سوف يشمله الدعم، وكتبت “حياك الله، في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحق سوف يشملك الدعم“.

حياك الله، في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحق سوف يشملك الدعم، ويمكنك معرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية ⁦https://t.co/XGVelVLg1z⁩ ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) January 25, 2024

حاسبة حساب المواطن

ويتم صرف الدعم المالي الخاص ببرنامج حساب المواطن لجميع المستحقين من مواطني المملكة العربية السعودية، بصورة دورية يوم 10 من كل شهر ميلادي، من الالتزام بمراعاة مواعيد الإجازات الرسمية والعطلات، بحيث يتم تقديم موعد الصرف يوم أو تأجيله يوم حال صادف يوم عطلة رسمية، ويمكن لمستفيد البرنامج حساب قيمة الدعم المالي المستحق من البرنامج بسهولة، من خلال استخدام الحاسبة التقديرية لدعم حساب المواطن، والتي توفرها بوابة برنامج حساب المواطن الإلكترونية الرسمية، وذلك عبر الرابط الآتي: