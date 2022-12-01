هل نزلت الحقيبة المدرسية مع الضمان في حسابات المستفيدين 1444

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إيداع الضمان الاجتماعي المطور في مختلف البنوك بالمملكة العرببية السعودية، في انتظار أن يتم إيداعه في حسابات المستفيدين ابتداء من تاريخ الفاتح من شهر ديمسبر 2022، ولكن يستعلم بعض المستفيدين عن نزول الحقيبة المدرسية مع معاض الضمان المطور، والسبب في طرح هذا الاستفسار يعود إلى كون وزير الموارد البشرية قد نوه إلى أن كل المستفيدين الذين لديهم أبناء يزاولون دراستهم في مختلف المراحل التعليمية ستصرف لهم حقائب مدرسية، وفي نفس الوقت هم لم يتحققوا بعد من نزول الحقيبة، وسنتعرف على تفاصيل الموضوع في الأسطر القادمة.

هل نزلت الحقيبة المدرسية مع الضمان

تقدم حكومة المملكة العربية السعودية الدعم اللازم للمستفيدين من المواطنين المحتاجين الذين تتوفر فيهم شروط الحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور، وهناك من لا تكفيهم رواتبهم لشراء كل المستلزمات لأبنائهم، لذلك كشفت وزارة الموارد البشرية عن تخصيص مبالغ معينة للحقيبة المدرسية الخاصة بأبناء المستفيدين، وقد نزل الراتب للأسر المحتاجة، ولكن بالمقابل هناك شروط يجب أن تتوفر فيهم للحصول على الحقيبة.

شروط الحصول على الحقيبة المدرسية

يجب أن يكون المتقدم أو ولي الطالب مستفيدا من الضمان الاجتماعي المطور

بالنسبة للطالب يجب أن يكون عمره ما بين ستة سنوات حتى 18 من العمر

كذلك الطالب يجب أن يكون تابعا لمدرسة من المدارس الحكومية المعروفة

من الضروري أن يكتب كل بياناته الشخصية على موقع وزارة الموارد على الإنترنت

أيضا يجب أن يراجع البيانات الشخصية قبل أن ينقر على زر إرسال الطلب الخاص به.

هل نزل الضمان الاجتماعي

بما أن الجميع يتساءلون في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي عن نزول الضمان المطور، لا بد من الإشارة إلى أن مبلغ الحقيبة ينزل مع مبلغ الضمان وليس منفصلا عنه كما يظن الكثير من الناس، والجهات المسؤولة صرحت بأن مبالغ الضمان الخاصة بالمستفيدين تم إيداعها في انتظار صرفها في الساعات القادمة لكي يتمكنوا من سحبها.