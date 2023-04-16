هل موعد عيد الفطر المبارك الجمعة أم السبت؟ “معهد البحوث الفلكية” يُجيب

دارت خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأقوال حول تغيير موعد عيد الفطر المبارك 2023 ليصبح يوم السبت بدلاً من الجمعة بسبب صعوبة رؤية الهلال نظرًا لوجود كسوف كلي للشمس يوم الخميس المقبل، ولذلك أوضح مركز البحوث الفلكية موعد العيد، فتعرف فيما يلي على التفاصيل.

هل العيد الجمعة أم السبت

أعلن الدكتور جاد القاضي من معهد البحوث الفلكية عن رؤيته حول الجدل الحادث خلال هذه الفترة بشأن تغيير موعد العيد ليصبح السبت بدلاً من الجمعة بسبب ظاهرة كسوف الشمس يوم وقفة العيد، حيث سيكون القمر في هذا اليوم قريبًا من الأرض وبالتالي يحجب الشمس تماما، ويظهر الكسوف كلي في بعض الدول وحلقي في دول أخرى، ولكن جميع الدول العربية والشرق الأوسط لن يُرى فيه هذا الكسوف مما يشير إلى أن العيد سيكون يوم الجمعة وليس السبت.

وأضاف القاضي أيضًا أن وضع القمر حتى هذه اللحظة كافيًا لرؤية هلال شهر شوال بشكل واضح وأن الرؤية الشرعية سوف تكون يوم الخميس المقبل التاسع والعشرين من شهر رمضان وبذلك سيكون العيد في غالبية الدول العربية يوم الجمعة وليس السبت.

في حين أن مركز الفلك الدولي أعلن أن رؤية هلال شوال يوم الخميس لن تكون ممكنة بالعين المجردة في السعودية وبعض الدول وهذا قد يؤدي في حالة حدوثه إلى صيام شهر رمضان كامل 30 يوم واعتبار يوم السبت 22 أبريل أول أيام عيد الفطر.

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موعد تحري رؤية هلال شوال

أعلنت المحكمة العليا في السعودية عن موعد تحري هلال شوال 2023 لتحديد موعد العيد؛ حيث دعت جميع المسلمين في كافة أنحاء السعودية إلى تحري الهلال مساء يوم الخميس 29 رمضان حسب تقويم أم القرى والموافق 20 أبريل 2023 وبعد هذا الموعد يمكننا تحديد موعد عيد الفطر المبارك بشكل دقيق.