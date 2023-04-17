هل سيكتب التاريخ جريان “شيخ الأودية” مرتين هذا العام بسبب الأمطار؟!

بعد مرور عدة أيام على استمرار هطول الأمطار، فقد يتساءل الكثير من مواطني المملكة عن ظاهرة تكوين شيخ الأودية أو ما يعرف بوادي الرمة في منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية، وهل سيكتب التاريخ جريان الوادي مرتين هذا العام بسبب كثرة هطول الأمطار، وللإجابة على هذا التساؤل يرجى المتابعة معنا خلال الفقرات القادمة.

جريان شيخ الأودية للمرة الثانية هذا الموسم

ولقد نتج عن الأمطار التي تعيشها المملكة منذ أكثر من أسبوع نشاط بعض الأودية، والتي على رأسها هو وادي الرمة، أو ما يعرف بـ”شيخ الأودية”، وبناءً على ما تم رصده من سحب عديدة، والتي بدورها قد أمطرت الكثير من الماء في مناطق القصيم، فقد نتج عن هذه السحب تحرك روافد الوادي مرة أخرى، ومن أهم وأبرز الظواهر الجيولوجية التي نتج عنها هذا الوادي؛ كلاً من:-

وادي النسا.

بعض الشعاب بمنطقة القصيم.

وبعض الأدوية المتصلة بالجبال.

مسار وادي الرمة داخل مناطق المملكة المختلفة