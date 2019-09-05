هل سيزيد الدعم في حساب المواطن هذه الدفعة؟ خدمة العملاء بالبرنامج ترد







مع اقتراب إيداع الدفعة رقم 22 من برنامج حساب المواطن يبدأ المستفيدون في البحث وطرح الاستفسارات بشأن الموعد وقيمة الدعم، ولعل السؤال الأهم والأبرز والذي يتكرر بشكل دائم خاصة كلما اقترب موعد الدفعات هو هل سيزيد المبلغ الممنوح من خلال هذا البرنامج للمستحقين، وبرغم أن كثير من الشروط واضحة ويوجد حاسبة على موقع الحساب على الإنترنت يمكن من خلالها أن يقوم المواطن بتقدير المبلغ الذي سوف يحصل عليه، إلا أن هذا السؤال يتكرر في كل مرة.







إجابة خدمة العملاء في حساب المواطن







أكد مسئولي خدمة العملاء على تويتر ردًا على أحد المواطنين طرح ذلك السؤال، مؤكدين أن زيادة الدعم بشكل عام غير مطروحة، ولكن الأمر يرتبط بظروف كل شخص وحسب المتغيرات التي تحدث في أسرته أو تابعيه، ويتقدم هو بأوراق رسمية تُثبت ذلك، فقد يزيد الدعم في هذه الحالة فقط أما غير ذلك فليس هناك توجه لرفعه لكل المستحقين.

جدير بالذكر أن دفعة حساب المواطن هذا الشهر سوف يتم إصدارها يوم الثلاثاء المقبل، والموافق 10 سبتمبر، حيث أن كل دفعة من المفترض أن يتم إيداعها في البنوك ليحصل عليها مستحقيها في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، إلا إذا كان ذلك اليوم يوافق أجازة رسمية.







وهذا ما حدث بالفعل مع الشهرين الأخيرين، حيث وافقت دفعة أغسطس أجازة عيد الأضحى المبارك، بينما كانت دفعة يوليو يوافق فيها يوم 10 الجمعة.