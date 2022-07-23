هل سلم الرواتب الجديد يشمل المتقاعدين 1444؟ وما حقيقة زيادة راتب التقاعد 2022؟.. المؤسسة العامة توضح

المؤسسة العامة قد بينت بعض الأمور وأجابت عن تساؤلات متعددة، ومن أهم هذه التساؤلات هل أن سلم الرواتب الجديد سيكون متضمناً للمتقاعدين أم أن هذا الأمر غير صحيح، فهو من الأسئلة التي ترددت بشكل كثير وتم توجيهها لمؤسسة التأمينات، لأنها الجهة المسؤولة عن التقديم لرواتب الموظفين، والأشخاص المتقاعدين المتواجدين بالمملكة، فالمتقاعدين فئة هامة لا يمكن التغاضي عنها، ولذلك فإننا عبر هذا المقال سنوضح لكم الإجابة عن تساؤل هل سلم الرواتب الجديد يشمل المتقاعدين أم لا؟.

هل سلم الرواتب الجديد يشمل المتقاعدين 1444؟

بالطبع إن سلم الرواتب يشمل المتقاعدين طبقاً لقانون الأحوال المدنية، وصرحت بأن السلم الجديد به فئة المتقاعدين، فالمملكة قد خصصت نظاماً متعلقاً بالمتقاعدين يكون منظم لحياة هذه الفئة باختلافات تصنيفاتها، وتقديم الرعاية لهم وإعطائهم الرواتب بالمواعيد الثابتة دون أي تغيير، علما بأن رواتب المتقاعدين تختلف من شخص لآخر ومن فئة للثانية ومن مؤسسة لأخرى، ولذلك تم تخصيص مؤسسة التأمينات التي تهتم بذلك، وهي الجهة المعنية المتسائلة عنها، وإليكم سلم الرواتب وهو كالآتي:

ميعاد الصرف لرواتب المتقاعدين

إن مؤسسة التأمينات قد قدمت موعد الصرف لراتب بكل شهر، فهي خصصت لهم ميعاد محدد يتمكن فيه الأشخاص من أن يحصلوا على الراتب بشكل بسيط وسهل، وقدمت لهم جميع التأثيرات الخاصة بتأمين حياة كريمة، فهم فئة كبيرة لا يمكن التغاضي عنها، ويعتمدوا على هذا الراتب بشكل كلي، وإليكم مواعيد صرف الرواتب للأشخاص المتقاعدين وهي كالآتي:

إن ميعاد الصرف لشهر مايو سيكون 25 مايو الموافق 24 من من شهر شوال.

موعد الصرف لراتب شهر يونيو سيكون بتاريخ 26 الموافق 27 ذو القعدة بتأخير يوم لمصادفة يوم الصرف السبت.

راتب يوليو يصرف 25 يوليو الموافق 26 ذو الحجة.

راتب أغسطس 25 الموافق 27 محرم.

حقيقية الزيادة لرواتب المتقاعدين

إن مؤسسة التأمينات العامة قد وضحت بعدم صدور أي قرار يفيد بزيادة رواتب الأشخاص للمتقاعدين حتى وقتنا هذا، ولكن كان هناك مطالبات ورغبات واضحة تطالب بأن تزيد رواتب الأشخاص المتقاعدين إلى 4000 ريال، أو حتى ثلاثة آلاف، فالبعض إلى وقتنا هذا لم يتقاضى سوى 1750 ريال، ونظراً لغلاء الأسعار فبدأ الجميع بالمطالبة بزيادة الرواتب، ولكن المؤسسة ردت بأن هذا سيحدث عجزاً كبيراً عند زيادة رواتب المتقاعدين، وسيكون الوضع أسوأ وبالتالي لن تكون هناك زيادة بالوقت الحالي.