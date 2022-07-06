هل زيادة حساب المواطن مستمرة في السعودية؟.. وفقًا للأوامر الملكية الجديدة

أعلن خادم الحرمين الشريفين العديد من الأوامر الملكية والتي تخص كلاً من حساب المواطن، والضمان الاجتماعي وأيضًا دعم المواشي، حيث خصص دعم إضافي لكافة الفئات السابق ذكرها وجاء هذا القرار بعد دراسة الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية أيضًا ورغبة المملكة في تقديم يد العون لكافة المستفيدين لتلبية احتياجاتهم الأساسية في الحياة، واليوم سوف نوضح لكم هل زيادة حساب المواطن مستمرة أم لا وفقًا لآخر قرارات.

هل زيادة حساب المواطن مستمرة؟

خادم الحرمين الشريفين أعلن عن تخصيص دعم مالي لكافة مستفيدي حساب المواطن وبلغ هذا الدعم 8 مليارات ريال سعودي، وسوف يستمر في صرفها حتى نهاية هذا العام الحالي ولم يُوضح تفاصيل عن استمرار ذلك للسنوات القادمة، بالإضافة إلى إعادة فتح باب التسجيل في حساب المواطن السعودي لكافة الراغبين في التسجيل للحصول على الدعم المالي بعد انقطاع دام لعدة سنوات.

طريقة التسجيل في حساب المواطن 1443

يرغب الكثيرين في التسجيل عبر حساب المواطن ويُمكنكم ذلك عبر الآتي:

الذهاب مباشرةً إلى الرابط الرسمي لحساب المواطن ca.gov.sa.

أنقر على تسجيل جديد ثم أكتب البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.

تأكد من جميع المستندات ثم قم بمراجعة البيانات المدخلة.

الضغط أخيرًا على خانة تسجيل.

شروط التسجيل في حساب المواطن

بعد الإعلان عن إعادة فتح باب التسجيل في حساب المواطن بدأ البحث من قبل الكثيرين عن شروط التسجيل والتي جاءت على النحو التالي: