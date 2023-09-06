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هل دفعة سبتمبر هي الأخيرة؟.. رد حاسم من حساب المواطن

لبنى محمد

يُعد حساب المواطن هو أفضل برنامج حكومي يهدف إلى تخفيف أعباء المواطنين بالمملكة وتقديم الدعم المادي لهم، حيث جاء استفسار من المستفيدين من الدعم وتم الرد عليهم، تابعونا لمعرفة تفاصيل الأمر.

هل دفعة سبتمبر هي الأخيرة؟.. رد حاسم حول مصير حساب المواطن

برنامج حساب المواطن المصدر_ مصدر اليوم

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حساب المواطن

رد البرنامج على استفسار أحد المستفيدين حول ما إذا كانت الدفعة المُقبلة هي الأخيرة من حساب المواطن؟، وأجابت “خدمة المستفيدين” على منصة “اكس”: “البرنامج لا يزال قائمًا علمًا بأن هناك مُراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عنها في حال كان هناك أي تغيير”، حيث هكذا أوضح البرنامج استمرار الدعم الذي يُقدمه ورد نافيًا أن تكون الدفعة 70 هي الأخيرة.

المستهدفون من البرنامج

توجد بعض الفئات التي يستهدفها البرنامج ومنهم الآتي:

  • الأسر ذات الأصل السعودي.
  • الأفراد المقيمين في سكن خاص كفرد مستقل.
  • المواطن غير المتزوج.
  • المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.
  • أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
  • الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
  • زوجة المواطن السعودي.
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لبنى محمد

كاتبة محتوى إخباري مُنذ عامين، وعملت بالعديد من الصُحف الإخبارية

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