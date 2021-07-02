هل دعم ريف يؤثر على الضمان الاجتماعي؟ رابط تسجيل الأسر المنتجة

يتساءل العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية، عن تأثير دعم ريف على الضمان الاجتماعي في المملكة أم لا، حيث ترغب العديد من الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي الحصول على دعم ريف إلًا أنهم يخشون وقفه، ومنعه عنهم.

ومعاش الضمان الإجتماعي، هو عبارة عن مبلغ من المال يتم صرفه بطريقة شهرية إلى المواطنين، لرفع الضرر عنهم، ومساعدتهم على مواجهة التحديات، ويهدف البرنامج، إلى رفع الضرر عن محدودي الدخل والأسر، تحقيقًا للعدالة.

أما دعم ريف، فهو الدعم المخصص من قبل الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، للأسر المنتجة، من أجل تطوير ودعم صغار مربي الماشية، والعمل على رفع الضرر عن الأسر الريفية، والعمل على تحسين أحوالهم المعيشة، وهو من البرامج الفعالة ضمن رؤية المملكة 2030.

هل دعم ريف يؤثر على الضمان الاجتماعي

وفي محاولة لحسم الأمر، أوضح حساب المستفيدين الرسمي، أن دعم ريف لا يؤثر بشكل أو بآخر على الضمان الإجتماعي، ويمكن للفرد الاستفاد من برنامج دعم صغار مربي الماشية، بكل سهولة بدون أى تأثير على معاش الضمان الاجتماعي.

يمكن التأثير على معاش الضمان الاجتماعي، إذا نجح الفرد في توسيع دائرة تجارته، وزادت بشكل كبير، وساهمت في زيادة دخل الفرد، وهو الأمر الذي يجعل الفرد يستغنى عن دعم ريف.

شروط دعم ريف للأسر المنتجة

وحددت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية شروط، الحصول على دعم ريف للأسر المنتجة وتأتي على النحو التالي:.

أن يكون الحاصل على الدعم سعودي الجنسية.

أن يكون الفرد يعمل في إطار الإنتاج الزراعي.

ألًا يكون الفرد يعمل في القطاع الخاص أو الحكومي في المملكة.

دعم ريف للأسر المنتجة مرتبط ببعض المناطق، ولا بد للفرد أن يكون في نطاق هذه المناطق.

أن يكون المتقدم أكبر من 21 سنة للاستفادة من الدعم.

الحد الأقصى لدخل الفرد 6000 آلاف ريال سعودي شهرياً.

عدم استفادة المتقدم من برامج تمويلية أخرى.

ألًا يتجاوز الدعم المقدم في كل البرامج السابقة عن 54 ألف سنويًا.

تقديم المستندات التي تثبت أن الفرد يعمل في مهنة الزراعة.

أن يمتلك المتقدم حساب نشط في البنك.

تسجيل الدخول إلى منصة ريف، ورفع البيانات اللازمة.

طريقة التقديم على برنامج دعم ريف

هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها التقديم في برنامج دعم ريف على النحو التالي

انقر للدخول إلى منصة ريف الإلكترونية.

انقر على زر التسجيل.

أدخل الاسم الرباعي، وكتابة السجل المدني.

أدخل مكان الإقامة، وتحديد نوعية الفرد ذكرًا كان أم أنثى.

أدخل تاريخ الميلاد والعمر بالأرقام، والحالة الاجتماعية والصحية.

كتابة عدد أفراد الأسرة، ورقم الجوال للتواصل، ومصدر الدخل الخاص.

كتابة المؤهل الحاصل عليه، ورقم الهوية الوطنية .

رابط التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة

وحددت الجهات المعنية، رابط التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة، يمكن من خلاله الفرد الدخول عليه، والتسجيل، ومعرفة والشروط اللازمة.