مع اقتراب صرف دعم الضمان المطور للمستفيدين تزداد تساؤلات المواطنين السعوديين بخصوصه، ومن أبرز الأسئلة التي يتم تداولها هي هل تنزل الدفعات المالية للضمان المطور بعد قبول الشكوى رغم أني غير مؤهل، وللإشارة فإن نتائج الأهلية قد صدرت بتاريخ يوم الخميس السابع والعشرين من أكتوبر 2022، ويمكن للمستفيدين التعرف على نتائج الأهلية وإذا ما كان سيتم صرف المعاش لهم، وفي هذا المقال سنعرض لكم تفاصيل أكثر تخص هذا الموضوع، تابعوا معنا.

متى ينزل الدعم بعد قبول الشكاوى المالية للضمان

تجدر الإشارة إلى أنه بعد أن يتم قبول الشكاوى المالية للضمان، سيتم صرف الدعم للمستفيدين بأثر رجعي، وفي الغالب يكون قيمة الدعم لثلاثة أشهر، وبالنسبة للمواطنين الذين تم قبول شكواهم هذا الشهر، تتم دراسة طلباتهم ويتم إدراجهم في قائمة الأشخاص المرشحين للحصول على دعم البرنامج، وبعد ذلك يتم صرف المعاش لهم ويحصل المستفيدون عليه في بداية كل شهر ميلادي.

متى راح ينزل الضمان هذا الشهر

تجدر الإشارة لمن يستعلمون عن موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر بأنه من المقرر أن ينزل في حسابات المستفيدين يوم الثلاثاء الفاتح من شهر نوفمبر 2022، ويوافق هذا التاريخ الهجري السابع من ربيع الآخر 1444، وبالتالي فلم يعد يفصلنا أزيد من يومين على صرف الدعم، والأشخاص الذين تم قبول شكواهم سيحصلون على الدعم مع دفعة هذا الشهر.

آخر موعد للتسجيل في الضمان المطور

بقي القليل فقط ويتم غلق أبواب التسجيل في الضمان المطور الجديد بالنسبة للقدامى والمستفيدين الجدد أيضا، وسيكون هذا تحديدا بتاريخ 30 من شهر أكتوبر 2022، وبالنسبة لموعد إعادة فتح أبواب التسجيل من جديد في البرنامج، فوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية لم تذكر أي شيء عن ذلك، وفي حال كان هناك أي مستجدات سنعلمكم بها.

شروط الضمان المطور الجديد