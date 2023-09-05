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هل تم رفع راتب العاملين بالقطاع الخاص لـ 4 آلاف ريال؟ التأمينات تُجيب

جيهان مصطفى

أجابت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على ما تردد من شائعات حول رفع راتب العاملين بالقطاع الخاص لـ 4 آلاف ريال.

- صورة 1 - هل تم رفع راتب العاملين بالقطاع الخاص لـ 4 آلاف ريال؟ التأمينات تُجيب

رواتب - مصدر الصورة: حساب التأمينات على موقع "إكس"

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جاء ذلك خلال ردها على استفسار لأحد المواطنين من خلال حسابها عبر منصة “إكس” بشأن انتشار معلومات في الآونة الأخيرة عن زيادة في راتب القطاع الخاص إلى 4000 ريال بدلًا من 3200 اعتبارًا من 1يناير 2024.

وتابع المواطن استفساره قائلًا: “هل ذلك يشمل العاملين بالفنادق والشقق المخدومة أم ماذا؟”.

من جانبها أوضحت “التأمينات”: “راتبك الوظيفي من اختصاص جهة عملك وحقوقك وواجباتك لدى صاحب العمل من اختصاص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”.

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جيهان مصطفى

صحفية مصرية، حاصلة على بكالوريوس إعلام، وفي مرحلة تحضير الماجستير.

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