هل تم تعليق حفلات موسم الرياض 2023 حداداً على وفاة أمير الكويت؟

نشر موسم الرياض خبر عبر منصة X منذ قليل يعلن فيه تعليق بعض فعاليات الموسم بعد وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حيث أعلنت المملكة العربية السعودية عن حالة حداد رسمية لمدة 3 أيام بعد وفاة أمير الكويت، وبناء على ذلك تم تأجيل عدد كبير من الفعاليات في الكويت والسعودية وعدد من الدول العربية التي أعلنت عن حالة حداد بعد وفاة الأمير.

صورة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد- صحيفة المرصد

تعليق حفلات موسم الرياض

لم يتم إيقاف موسم الرياض بشكل نهائي ولكن تستمر فعاليات الموسم، بينما قررت هيئة الترفيه تعليق الحفلات الغنائية، وذلك لمدة 3 أيام، إذ نشرت صفحة موسم الرياض عبر منصة X البيان التالي:

بناءً على التوجيه الكريم ، نعلن عن تعليق الحفلات الغنائية ثلاثة أيام، نظرًا لوفاة سمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح- رحمه الله.

بناءً على التوجيه الكريم؛

نعلن عن تعليق الحفلات الغنائية ثلاثة أيام، نظرًا لوفاة سمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -رحمه الله. — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) December 17, 2023

عائدات موسم الرياض

أعلن المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه عن نجاح فعاليات موسم الرياض في تحقيق عوائد كبيرة خلال الفترة الماضية، إذ انطلق المهرجان قبل شهرين وفر فيها آلاف فرص العمل إضافة إلى تحقيق إيرادات قياسية منتظرة بعد نهاية الموسم والذي انطلق لأول مرة في عام 2019.

كان لموسم الرياض تأثير واضح على قطاع السياحة حيث يأتي المهرجان ضمن رؤية المملكة 2030، والتي تسعى لتطوير المملكة في مختلف النواحي، حيث ذكر المستشار تركي آل شيخ سابقا أن عاد السياحة بالدخل المباشر وغير المباشر ارتفع من 4 مليار إلى 6 مليار ريال، وتتوقع المملكة أن تحقق الرؤية 100 مليون سائح سنويا إلى المملكة.

بينما حقق المهرجان 70% عائد حتى الآن من خلال الرعاة والمبيعات الأولية، حيث يشهد قطاع الترفيه نمو كبير في الفترة الأخيرة.