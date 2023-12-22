هل تم اعلان نتائج اهلية الضمان المطور الدفعة 25 لشهر يناير 2024؟
يترقب المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية صدور نتائج الأهلية الدورة رقم 25 عن استحقاق شهر يناير 2024، حيث تقوم وزارة الموارد البشرية بالإعلان عن نتائج أهلية الدورة للمستفيدين قبل موعد الصرف بأيام قليلة وذلك من خلال موقع منصة الدعم والحماية الاجتماعية التابعة لوزارة الموارد البشرية.
متبقي 6 آيام لصدور الأهليات
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— سفير الضمان الاجتماعي (@m_r9931) December 22, 2023
موعد صدور أهلية الضمان المطور يناير 2024
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بأنه سيتم الإعلان عن أهلية الضمان المطور لشهر يناير في يوم الاربعاء القادم الموافق 27 ديسمبر 2023، ويمكن للمستفيدين الاستعلام عن نتائج الأهلية وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:-
- الذهاب إلي منصة الدعم والحماية “من هنا“.
- تسجيل الدخول في حسابك برقم الهوية ورقم السر.
- كتابة رمز التحقق البشري.
- الضغط على زر الدخول.
- بعد ذلك تقوم باختيار برامج الدعم.
- اختيار الضمان الاجتماعي.
- بعد ذلك الضغط على زر الأهلية والاستحقاق.
- يتم عرض لك نتائج الأهلية.
موعد صرف الضمان المطور يناير 2024
تقوم وزارة الموارد البشرية بإيداع راتب الضمان الاجتماعي المطور في اليوم الأول من الشهر الميلادي، وبالتالي فإنه سيتم إيداع راتب الضمان لشهر يناير 2024 لجميع المستفيدين الذين ينطبق عليهم نتائج الأهلية يوم الاثنين الموافق 1 يناير 2024 – 19 جمادي الأخر 1445هـ.
شروط الضمان المطور 1445
- يشترط أن يكون المتقدم للحصول على البرنامج سعودي الجنسية.
- يجب أن يكون مقيم على الأراضي السعودية.
- أن يكون مستقل السكن وليس مقيم في مراكز الإيواء.
- يشترط إن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً عند التقديم على البرنامج.
- يجب إن لا يزيد الدخل الشهري له عن الحد المانع للضمان.
- الالتزام بشروط وزارة الموارد البشرية من حيث التعليم والصحة.