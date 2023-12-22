هل تم اعلان نتائج اهلية الضمان المطور الدفعة 25 لشهر يناير 2024؟

يترقب المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية صدور نتائج الأهلية الدورة رقم 25 عن استحقاق شهر يناير 2024، حيث تقوم وزارة الموارد البشرية بالإعلان عن نتائج أهلية الدورة للمستفيدين قبل موعد الصرف بأيام قليلة وذلك من خلال موقع منصة الدعم والحماية الاجتماعية التابعة لوزارة الموارد البشرية.

متبقي 6 آيام لصدور الأهليات

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.https://t.co/DuyBqITXdz pic.twitter.com/kZ1fTulsij — سفير الضمان الاجتماعي (@m_r9931) December 22, 2023

موعد صدور أهلية الضمان المطور يناير 2024

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بأنه سيتم الإعلان عن أهلية الضمان المطور لشهر يناير في يوم الاربعاء القادم الموافق 27 ديسمبر 2023، ويمكن للمستفيدين الاستعلام عن نتائج الأهلية وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:-

الذهاب إلي منصة الدعم والحماية “من هنا “.

تسجيل الدخول في حسابك برقم الهوية ورقم السر.

كتابة رمز التحقق البشري.

الضغط على زر الدخول.

بعد ذلك تقوم باختيار برامج الدعم.

اختيار الضمان الاجتماعي.

بعد ذلك الضغط على زر الأهلية والاستحقاق.

يتم عرض لك نتائج الأهلية.

موعد صرف الضمان المطور يناير 2024

تقوم وزارة الموارد البشرية بإيداع راتب الضمان الاجتماعي المطور في اليوم الأول من الشهر الميلادي، وبالتالي فإنه سيتم إيداع راتب الضمان لشهر يناير 2024 لجميع المستفيدين الذين ينطبق عليهم نتائج الأهلية يوم الاثنين الموافق 1 يناير 2024 – 19 جمادي الأخر 1445هـ.

شروط الضمان المطور 1445