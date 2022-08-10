هل تم إيداع حساب المواطن اليوم لشهر أغسطس 2022 مع الزيادة الجديدة؟

يُعتبر حساب المواطن أحد برامج المُقدمة من قبل المملكة لتقديم يد العون لكافة مواطنيها ولكن بتوافر شروط مُعينة تُحددها الدهة المسؤولة عن ذلك الأمر، ولكن بالتزامن مع بدء شهر أغسطس بدأ التساؤل من قبل الكثيرين من المستفيدين عن هل تم إيداع حساب المواطن اليوم لكي يتعرفون على الموعد المُقرر لصرفه حتى يحصلون على الراتب الإضافي أيضًا، واليوم سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل.

هل تم إيداع حساب المواطن اليوم

تم بالفعل الإيداع في حسابات المستفيدين في البنوك وسيتم خلال 6 لـ 8 ساعات بشكل تدريجي في كافة البنوك، بالإضافة إلى نزول الراتب الإضافي لكافة المستفيدين المؤهلين القدامى والجدد أيضًا، حيث يتم صرفه كل يوم 10 من الشهر الميلادي ولكن قد يتأخر أو يتقدم إذا صادف الصرف يوم عُطلة رسمية أو إجازة أخر الأسبوع.

كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد 1444

تم تحديد المبلغ المُستحق على حسب الأفراد وذلك على النحو التالي:

يتم صرف الدعم في حساب المواطن لرب الأسرة والذي تكون قيتمه 720 ريال سعودي.

أما بالنسبة للدعم الخاص بالفرد التابع ولكن تجاوز عُمره الـ 18 عام يكون 360 ريال.

لكن الفرد التابع الأقل من 18 عام فيحصل على 215 ريال سعودي.

تسجيل جديد حساب المواطن 1444

عقب إصدار قرار خادم الحرمين بإعادة فتح استقبال طلبات التقديم على حساب المواطن وذلك عبر الآتي:

انتقل مباشرةً إلى رابط موقع حساب المواطن.

أكتب رقم بطاقة الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد.

أدخل باقي التفاصيل في الخانات الشاغرة لها بدقة كاملة.

قم برفع جميع المستندات ثم أنقر على تقديم الطلب.

حاسبة حساب المواطن

لكي تتمكن من استخدام حاسبة حساب المواطن لكي تتعرف على المبلغ الذي يستحقه كل فرد لابد من اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي وهي:

أذهب مباشرةً إلى الرابط الرسمي الخاص بحساب المواطن eservices.ca.gov.sa.

النقر على خانة الحاسبة التقديرية ثم حدد الحالة ثم اختر أحسب.

سوف تظهر لك قيمة المبلغ المُستحق.

رقم حساب المواطن

لكي تتمكن من التواصل عبر الرقم الخاص بحساب المواطن في حال رغبتك في الاستفسار عن أي أمر يتعلق بالبرنامج أو تقديم شكاوى أو اعتراض على أي شيء يتعلق بالدعم لابد من الإتصال على رقم 19912 بكل سهولة ويُسر ودون الحاجة للذهاب إلى أي جهة خاصة به وذلك من الأحد حتى يوم الخميس الموافق 8 صباحًا وحتى العاشرة مساءً.