هل تم إيداع الضمان اليوم وما هو موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور والقديم

هل تم إيداع الضمان اليوم في حسابات المستفيدين؟ يسأل المواطنون الذين سجلوا على الضمان الاجتماعي عن هذا الأمر حيث اقترب موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي المطور والقديم بحسب الموعد الذي حددته وزارة الموارد البشرية، ويمكنك التعرف على طريقة معرفة رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك، ويحصل على الضمان الاجتماعي المواطنين الذين لديهم دخل شهري ضعيف أو متوسط ويتبعون للفئات المستحقة للضمان الاجتماعي وهم الأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات وذوي الدخل المنخفض والأسر بدون عائل.

موعد صرف الضمان الاجتماعي

تحدد وزارة الموارد البشرية كل شهر موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي المطور والقديم؛ حيث تصرف الرواتب في الحسابات البنكية للمستفيدين مع بداية كل شهر للمسجلين في النظام القديم ونظام الضمان الاجتماعي المطور.

وفي هذا الشهر يحصل الجميع على راتب الضمان الاجتماعي في نفس اليوم حيث يتم صرف راتب الضمان القديم والمطور في اليوم الأول من شهر أغسطس، ويعتبر أول راتب للضمان الاجتماعي في العام الهجري الجديد.

الحد المانع للضمان المطور

كانت وزارة الموارد البشرية قد أعلنت عن إضافة دعم إضافي على الرواتب التي يستحقها المستفيدون كل شهر سواء للمستفيد الرئيسي أو لأحد التابعين له، ويمكن التعرف على موعد وقف التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد، وبعد إضافة الحد المانع تحصل الأسرة المكونة من فردين على 1650 ريال سعودي، ويتم زيادة الراتب بمعدل 550 ريال سعودي عند زيادة عدد أفراد الأسرة بمعدل فرد واحد.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور

سوف تصرف وزارة الموارد البشرية رواتب مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور يوم الاثنين القادم الموافق الأول من شهر أغسطس لعام 2022 أو الثالث من شهر محرم لعام 1443 وتكون قيمة الراتب شاملة الراتب المستحق بالإضافة إلى الحد المانع للضمان الاجتماعي.

موعد صرف الضمان الاجتماعي القديم

يحصل المستفيدون من الضمان الاجتماعي القديم أيضا على راتب الضمان في نفس اليوم وهو اليوم الثالث من شهر محرم 1444 واليوم الأول من شهر أغسطس 2022 ويستمر صرف الرواتب لهم حتى شهر أكتوبر.

هل تم إيداع الضمان اليوم

سوف يتم إيداع الضمان الاجتماعي مع بداية يوم العمل من يوم الاثنين الموافق 1 أغسطس، حيث سوف يتم صرف الرواتب في المواعيد التي تحددها وزارة الموارد البشرية، والتي أوضحناها في الفقرات السابقة.